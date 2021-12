Diritto alla mobilità in sicurezza, il Collegio dei Geometri di Palermo appoggia i sindaci del corleonese e della Valle dello Jato

Solidarietà viene espressa dal presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo Carmelo Garofalo in merito alla protesta dei sindaci del Corleonese e della Valle dello Jato che, nei giorni scorsi, si sono riuniti in assemblea per accendere i riflettori sulle pessime condizioni della viabilità statale e provinciale.

Il diritto alla mobilità in sicurezza è sacrosanto – afferma il presidente – non solo a tutela dell’incolumità delle persone ma anche per garantire la circolazione delle merci e le attività produttive”.

“Condividiamo pertanto – conclude – le ragioni della manifestazione indetta a Palermo per il prossimo 10 gennaio: pieno supporto non solo ai sindaci, ma anche alle organizzazioni sindacali e ai comitati cittadini in prima linea per una battaglia di civiltà alla quale le istituzioni e la politica dovrebbero dare risposte adeguate”.

Com. Stam.