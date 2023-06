Disabilità: convegno Fidapa, superare gli stereotipi comunicando Domani a Villa Magnisi alle 15.30

Palermo, 8 giugno “Differenze, disagi e risorse. Comunicare per superare gli stereotipi”. Se ne parlerà domani, venerdì 9 giugno, alle 15.30, in un convegno organizzato in partenariato dalla Fidapa Palermo-Mondello a Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici di Palermo.

L’obiettivo dei numerosi approfondimenti previsti dal programma della giornata, ha spiegato la presidente della Fidapa Mondello-Palermo Carmela Sapuppo è “superare, comunicando, le barriere invisibili che originano dalla nostra mente gli stereotipi. In questo modo si può incidere sulla società riducendo i disagi ed evidenziando le risorse: una società più inclusiva per tutti, in cui i termini differenza-diversità, restituiscano a ciascuna persona le proprie peculiarità, individualità, valorizzando le personali abilità, qualunque esse siano; una società in cui un welfare più attivo ed evoluto possa permettere di aumentare le capacità e le potenzialità inclusive della persona, in conclusione la vera risorsa è la creazione di una società del Ben-Essere”.

Ai lavori dell’evento, che saranno aperti dal presidente dell’Omceo di Palermo Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo, parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la vice presidente della Bpw international (The international federation of business and professional women (Bpw international) Giuseppina Seidita, la consigliera dell’ordine degli assistenti sociali di Sicilia Valentina Alotta e il presidente della Croce rossa italiana – Comitato Palermo Laura Campione.

Com. Stam.