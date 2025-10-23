Disabilità e inclusione: la Lega in campo per tutelare famiglie e assistenti alla comunicazione

La Lega rinnova il proprio impegno a sostegno dei bambini con disabilità, delle loro famiglie e degli assistenti alla comunicazione, promuovendo iniziative concrete per migliorare la qualità dei servizi educativi e garantire dignità e stabilità a chi ogni giorno lavora per l’inclusione.

«Da tempo – ha spiegato l’avv. Laura Marsala, responsabile regionale del Dipartimento Disabilità della Lega – abbiamo avviato un dialogo costruttivo con la deputazione nazionale e con il Ministro Locatelli per individuare strumenti concreti di intervento. Tuttavia, poiché la competenza sulla gestione delle risorse è regionale, come previsto dalla legge regionale 10/2019, ho chiesto ai nostri deputati regionali di promuovere l’istituzione di un tavolo tecnico istituzionale che possa elaborare proposte operative e sostenibili a beneficio delle famiglie e degli operatori del settore».

Accanto a lei, la capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo, Sabrina Figuccia, sottolinea l’urgenza di azioni immediate e strutturali per migliorare le condizioni di chi opera quotidianamente nell’assistenza ai bambini con disabilità.

«Come capogruppo in Consiglio comunale – afferma Figuccia – ho già chiesto all’Amministrazione interventi concreti, a partire da pagamenti puntuali per gli operatori, con la prima mensilità erogata entro un mese dalla certificazione, e la possibilità di recuperare le ore di assenza dei bambini entro 30 giorni, anziché 7. Occorre inoltre valutare un adeguamento del compenso orario e proseguire nel percorso di miglioramento della qualità dei servizi educativi e assistenziali».

«Il nostro obiettivo – concludono Figuccia e Marsala – è costruire un percorso condiviso che metta davvero al centro i bambini con disabilità, garantendo al tempo stesso dignità, stabilità e riconoscimento professionale a chi, con dedizione e competenza, lavora per la loro crescita e inclusione».

Un impegno concreto che conferma la volontà della Lega di essere al fianco delle famiglie, degli operatori e di tutte le realtà impegnate per una società più attenta, equa e solidale.

