Disagi erogazione idrica nel centro storico di Trapani e Misiliscemi

I gravissimi, ennesimi danni vandalici provocati al sistema pozzi di Bresciana e prima ancora in danno di SiciliAcque, hanno comportato una drastica riduzione dei volumi idrici in arrivo in città e nel comune di Misiliscemi.

Dallo scorso fine settimana ad oggi sono stati eseguiti gli accertamenti, prodotte le ennesime denunce all’Autorità Giudiziaria e contestualmente avviati i lavori per il ripristino degli impianti.

Ad oggi, però, i quantitativi in arrivo non sono ancora sufficienti per consentire la distribuzione ottimale, come oggi nel centro storico. Alle 12 si accerterà se ai serbatoi i volumi saranno sufficienti per tentare una distribuzione pomeridiana straordinaria nel centro storico o rinviarla a domani mattina, saltando il turno per “Trapani nuova”. Seguiranno informazioni e aggiornamenti

Com. Stam.