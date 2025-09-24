Discipline biomediche. Borse di studio Fondazione Sovena Scadenza ravvicinata 

Interessante opportunità per i/le laureatə in Medicina e Chirurgia ed altre discipline biomediche (Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Biologia, Biotecnologie mediche, Biotecnologie farmaceutiche, Scienze della nutrizione umana, Odontoiatria e protesi dentaria o affini), di nazionalità italiana o estera

con la Fondazione no profit Enrico ed Enrica Sovena. Per le richieste di contributo per specializzandi i/le candidati/e dovranno essere iscritti/e almeno al penultimo anno della scuola di specializzazione.

Sono disponibili:

1 borsa di studio annuale di 25.000 euro lordi per progetti di ricerca da svolgere all’estero presso accreditati centri di ricerca internazionali

2 borse di studio annuali di 16.000 euro lordi per progetti di ricerca da svolgere in Italia presso università, istituti di ricerca o centri ospedalieri

2 contributi di 10.000 euro lordi ciascuno, destinati a medici in formazione specialistica per svolgere studi all’estero, presso università, istituti di ricerca o centri ospedalieri.

Ogni anno all’autore/trice del miglior lavoro pubblicato con il contributo della Fondazione nell’anno precedente, verrà assegnato un premio di 1.000 euro lordi. Il termine per inviare la domanda è il 30 settembre 2025. Clicca per scoprire tutti i dettagli

