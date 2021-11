Disco verde in Commissione Affari Istituzionali (Ars) per il ripristino e la modifica di competenze degli Uffici Giudiziari regionali

Pellegrino (FI): “Sono soddisfatto. Il diritto alla giustizia deve essere uguale per tutti” – Palermo: Approvato, in Commissione Affari Istituzionali all’Ars, lo schema di progetto di legge voto che impegna il Parlamento nazionale a ripristinare i tribunali soppressi e rivedere le competenze territoriali degli Uffici Giudiziari siciliani.

Sono soddisfatto per l’ok appena incassato dalla norma. D’altronde, con la soppressione dei tribunali di Nicosia, Mistretta e Modica sono molteplici i disagi per l’amministrazione della giustizia e gli utenti della medesima – afferma l’On. Stefano Pellegrino, Presidente della I Commissione. Non sono poche, infatti, le criticità che hanno arrecato le soppressioni dei tribunali e le modifiche delle competenze territoriali della circoscrizione dei Tribunali di Marsala e Sciacca. Si pensi agli abitanti di comuni come Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Gibellina e Santa Ninfa che devono con difficoltà raggiungere il Tribunale di Sciacca, anche per l’assenza, o comunque l’assoluta precarietà di mezzi pubblici”.

“Ma non solo – conclude il Parlamentare – penso ai disagi che la nuova ripartizione ha causato a professionisti quali avvocati, consulenti, periti, operatori giudiziari e forze dell’ordine, che operano in territori nei quali sono stati soppressi i tribunali o modificate le competenze delle circoscrizioni. L’accesso alla giustizia deve essere garantito a tutti e in egual misura. Rivolgo un sincero ringraziamento ai cofirmatari della proposta di legge voto, On. li Ragusa, Fava, Dipasquale, Assenza e Lantieri, per la preziosa collaborazione e per la sensibilità mostrata nell’interesse dei territori interessati alla riforma.“

