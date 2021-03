DISCOVERY+ “Lights camera revolution” la serie di interviste di Michele Dalai a dieci personaggi italiani. Blackcandy Produzioni in collaborazione con Estra presentano

LIGHTS CAMERA REVOLUTION MICHELE DALAI INTERVISTA: Paolo Benvegnù, Stefano Boeri, Boosta, Mia Canestrini, Alessandro Cattelan, Frankie Hi-NRG, Riccardo Pozzoli, DJ Ralf, Saturnino, e Chiara Valerio

Arriva dal 6 marzo in esclusiva solo su Discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery, “LIGHTS CAMERA REVOLUTION”, la serie di interviste di MICHELE DALAI a dieci personaggi italiani: in uno studio di registrazione, seduti a un tavolo di lavoro, l’intervistatore e il suo ospite si confronteranno su passato, presente e futuro, sui propri progetti, sull’attesa e sui sogni di artisti e creativi.



«Ho sempre immaginato come sarebbe stato intervistare qualcuno senza vincoli di tempo, senza i paletti rigidi del palinsesto. Interviste lunghe, libere, in cui l’unico cosa concordata è l’ascolto. Larry King diceva che senza ascoltare non si impara, ecco credo sia una grandissima verità. Il mio desiderio è che gli artisti si raccontino in una zona franca – racconta Michele Dalai – liberi di muoversi in uno studio di registrazione, di non ingabbiare le loro energie creative, di disegnare il futuro insieme a noi. Vogliamo ascoltarli e immaginare insieme cosa saremo domani, quali note accenderanno, come cambierà il loro mondo e quindi il nostro. Interviste lunghe, che a volte superano l’ora e in cui non ci sono giochi, prodotti da promuovere, rituali complessi. In questo sta la rivoluzione del titolo: sono solo interviste, non lo fa più nessuno».



Si parte con l’intervista all’architetto, urbanista e teorico dell’architettura STEFANO BOERI. Tra i vari temi affrontati: gli effetti della pandemia sulla vita delle città; l’auspicata reciprocità tra borghi e città metropolitane; la sua opera architettonica più conosciuta al mondo, il Bosco Verticale; i suoi progetti urbanistici e la figura dell’ “architetto” oggi.



Tra gli altri protagonisti che incontreranno Michele Dalai nelle successive puntate: il musicista e compositore BOOSTA, il rapper e produttore discografico FRANKIE HI-NRG, il popolare DJ RALF (Antonio Ferrari), il polistrumentista SATURNINO, il chitarrista e cantautore PAOLO BENVEGNÙ, la scrittrice CHIARA VALERIO, lo startupper e businessman RICCARDO POZZOLI, la zoologa e scrittrice MIA CANESTRINI e il conduttore ALESSANDRO CATTELAN.



“LIGHTS CAMERA REVOLUTION” (10 episodi da 70’) è prodotto da Blackcandy Produzioni per Discovery Italia, con il contributo di ESTRA.



Biografia

Scrittore esperto di sport e comunicazione sportiva, Michele Dalai ha pubblicato quattro romanzi, scritto per le principali testate nazionali e condotto documentari su DMAX, Fox Sports e Rai, per poi portare il racconto sportivo anche in radio. Ha portato i suoi numerosi podcast ad una prodigiosa forma d’arte. Michele Dalai è uno scrittore, autore televisivo conduttore radiofonico e televisivo. Ha pubblicato i romanzi “Le più strepitose cadute della mia vita” (2011), “La lentezza della luce” (2017), il pamphlet “Contro il Tiqui Taca” (2013) per Mondadori e il romanzo “Onora il babbuino” (2015) per Feltrinelli. Ha curato rubriche fisse su la Repubblica e SportWeek, e scritto per La Stampa, l’Unità, l’edizione italiana di GQ, Undici e Buckets. È stato autore di programmi come Il grande cocomero su Rai 2, opinionista nei talk sportivi Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco su Italia 1e Il processo del lunedì su Rai 3, e conduttore di documentari sportivi come Football Hooligans su DMAX, Due di Uno su Fox Sports e Il vecchio e il Tour su Rai 2 (diventato spettacolo teatrale). È inoltre conduttore radiofonico: in particolare, dal 2015 al 2018 ha condotto il programma Ettore di Rai Radio 2 e creato e narrato per Audible il podcast FRED. Nel 2018 ha fondato con Roberto Burioni il blog di informazione medico-scientifica Medical Facts.

Com. Stam.