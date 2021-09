L’esperimento tv italiano di maggior successo all’estero in cui prima ci si spoglia e poi ci si conosce in esclu siva dal 16 settembre solo su discovery+

Dopo l’isolamento ed il distanziamento a cui ci ha obbligato la pandemia torna “UNDRESSED”, l’esperimento tv italiano tra i più esportati all’estero in cui due estranei single si svestono e trascorrono mezz’ora di tempo in un letto per valutare le proprie affinità dal 16 settembre in esclusiva solo su discovery+ .

Il format i in 10 episodi prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia è in questa nuova edizione ancora più estremo, tecnologico e ricco di novità. All’insegna del body positive e della totale inclusività, la nuova edizione di Undressed dimentica le etichette e lascia che ognuno si racconti per quello che sente di essere. Con immagini grafiche nuove per il maxischermo, un letto rotondo, luci led sempre diverse e camera ad infrarossi che seguirà i partecipanti per cogliere le loro timidezze o gli approcci più disinvolti.

Sulla nuova alcova del programma quest’anno potranno esserci 2 ma anche più persone con ingressi a sorpresa inaspettati, infatti chi partecipa a questo appuntamento al buio potrà essere tentato da figure esterne oppure si troverà a dover fare delle scelte come nelle più famose app di incontri dove si mostrano solo dei dettagli per far incuriosire l’altro. Scopo del programma è sempre lo stesso: spogliarsi l’un l’altro e fare varie attività che permettono meglio ai protagonisti di capire se rimanere insieme o andarsene via da soli. “UNDRESSED” è stato esportato in ben sette paesi tra i quali U.K., Olanda, Spagna, Germania e Australia ed è il programma italiano di maggior successo all’estero.

Definito dal Daily Mail “Il dating show originale che è diventato una Hit in Italia… il nuovo programma va dritto al sodo chiedendo ai single di spogliarsi a vicenda e sdraiarsi nel letto al loro primo incontro”.

Il programma “UNDRESSED”, prodotto da Banijay Italia per Discovery, sarà in esclusiva solo su discovery+ dal 16 settembre. L’hashtag ufficiale è #undressed.

Com. Stam.