Fumetti e cartoni animati per l’uguaglianza di genere: “Generation equality: picture it!” propone ai ragazzi di tutto il mondo di mettersi in gioco disegnando la loro visione di una generazione declinata secondo la parità di genere.

Il concorso rientra nella campagna di sensibilizzazione di UNWomen (Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile) “Generation Equality: Realizzare i diritti delle donne per un futuro equo“ ed è organizzato dalla Commissione Europea con Cartooning for Peace e altri partner.



L’iniziativa è stata messa a punto per il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d’Azione che hanno fornito elementi chiave per realizzare una vera emancipazione delle donne e un paritario accesso a tutti i settori della vita.

Possono prendere parte alla call giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni. I vincitori del primo, secondo e terzo premio del concorso avranno la possibilità di partecipare all’inaugurazione virtuale del Forum di Parigi, durante il quale si svolgerà una mostra con le vignette di tutti i finalisti. I vincitori vedranno i loro progetti on line sul sito web di Cartooning for Peace e sulle piattaforme e canali social degli altri partner ufficiali.

In palio 1200 euro per il primo classificato; 750 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.

Il termine per inviare le proprie proposte il 14 marzo 2021. Per saperne di più cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani