Disinfestazione e derattizzazione a Marsala. Programmata la seconda fase di interventi

A quasi un mese di distanza dal primo intervento, l’Amministrazione Grillo programma la seconda fase di disinfestazione nel territorio comunale di Marsala.

L’Assessorato all’Igiene urbana – diretto dal vicesindaco Giacomo Tumbarello – ha fissato per il prossimo 8 luglio l’avvio del secondo ciclo da parte della ditta incaricata nelle zone del territorio individuate dal settore Servizi Pubblici Locali. In particolare, dalle ore 23 dell’8 luglio, gli interventi di derattizzazione e disinfestazione riguarderanno le aree in cui sorgono le Palazzine Popolari di Amabilina, Sappusi, Istria, via F. Noto, via Mazara e via Grotta Del Toro, nonché diverse vie del centro storico e urbano.

Sia la derattizzazione (esche in tombini, pozzetti e rete fognaria) che la disinfestazione saranno effettuate nelle ore notturne – a partire dalla ore 23:00 dell’8 e fino all’alba del 9 luglio – nel rispetto delle vigenti norme in materia e con l’uso di sostanze autorizzate dall’Asp. La ditta incaricata ha l’obbligo di apporre idonei cartelli informativi lungo le vie interessate al servizio. I residenti sono invitati a chiudere le finestre, a non esporre all’aperto alimenti (incluse piantine aromatiche) o indumenti, e comunque a prestare attenzione durante gli interventi igienizzanti.

