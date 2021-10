Il rappresentante del sindacato di Polizia, Libertà e Sicurezza, manifesta solidarietà alla Cgil e invoca linee di indirizzo chiare da parte del Governo. «Capiamo il disagio degli italiani. Pochi infiltrati rischiano di minare l’ordine pubblico nazionale»

ROMA – «Quanto accaduto a Roma nelle ultime ventiquattro ore è un forte campanello d’allarme del disagio sociale che si vive in Italia dopo questi mesi sfiancanti di emergenza sanitaria che hanno imposto delle restrizioni, fatto perdere posti di lavoro e acuito ancora di più le diseguaglianze tra gli italiani. Disagio del quale si approfitta chi, con le ragioni di una protesta organizzata in modo pacifico e democratico, altri non vuole che con violenza generare il caos compiendo atti vili che minacciano l’ordine pubblico nazionale». Sono queste le parole con cui il segretario provinciale di LeS Roma, Luca Andrieri commenta i disordini avvenuti a seguito della manifestazione No Vax organizzata nella Capitale è che ha visto migliaia di persone radunarsi in Piazza del Popolo prima di sfilare in corteo. «Chi vive ogni giorno le vicende sindacali dei lavoratori come facciamo noi sa quanto possa essere vile l’attacco alla propria sede. Chi attacca i rappresentanti dei lavoratori, attacca la democrazia e noi per il ruolo che rivolgiamo non lo possiamo tollerare, per questo esprimiamo la nostra solidarietà ai vertici della Cgil – dichiara Andrieri – . Oltre a questo non possiamo però non evidenziare quanto sia stato complesso adempiere ai doveri dei nostri uffici. Colleghi attaccati in modo vile alle spalle da manifestanti, camionette prese d’assalto, lanci di oggetti. Siamo abituati e addestrati per fronteggiare tutto questo, ma oggi più che mai è opportuno fare degli opportuni distinguo e isolare chi vuole legittimamente protestare per il complesso sistema di restrizioni che andrà in vigore dal prossimo 15 ottobre e chi invece alle ragioni della protesta è totalmente estraneo». L’esponente del sindacato Libertà e Sicurezza si sofferma poi sulla libertà di manifestare e quella di non manipolare in modo strumentale gli eventi. «La nostra organizzazione sindacale fin dall’inizio ha espresso perplessità sull’opportunità di rivedere il sistema con cui si vuole regolare la vita degli italiani attraverso il Green Pass. Lo abbiamo fatto in modo civile, portando avanti istanze sindacali, promuovendo incontri con vertici della nostra amministrazione e non solo. Gli italiani – prosegue Andrieri – hanno tutto il diritto di ritrovarsi e manifestare, però quanto successo non deve essere utilizzato per strumentalizzare le ragioni di una protesta che in base alle proprie idee può essere corretta o meno. Serve una linea chiara e netta da parte del Governo. Come Polizia di Stato abbiamo per l’ennesima volta operato in modo egregio, contenendo i facinorosi mantenendo l’ordine pubblico e individuato i responsabili dei disordini, però non possiamo più tollerare l’improvvisazione. Ne va della nostra vita e di chi decide di partecipare alle manifestazioni».

CS