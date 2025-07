Dissalatori, Figuccia: “Impegni mantenuti per produrre acqua potabile e contrastare la siccità in Sicilia”

Palermo – “Una giornata importante per contrastare la crisi idrica in Sicilia. Grazie alla collaborazione istituzionale tra il governo nazionale e quello regionale, i lavori per la realizzazione e riattivazione degli impianti di dissalazione procedono a ritmi serrati.

La Lega ha sempre creduto in questo tipo di opere e i sopralluoghi di oggi a Gela e a Porto Empedocle del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, insieme con il Commissario nazionale per gli interventi idrici, Nicola Dell’Acqua, hanno dimostrato l’importanza della sinergia tra Roma e Palermo. Così come c’eravamo impegnati, mettiamo a segno un risultato importante per produrre acqua potabile e combattere la siccità”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars. “Si tratta di un investimento complessivo di 100 milioni di euro che rappresenterà una svolta per l’approvvigionamento idrico in zone particolarmente disagiate soprattutto nel periodo estivo”, conclude Figuccia.

Com. Stam.