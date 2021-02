Il sindaco Tocci: “Quando si lavora in sinergia con impegno e passione a favore del bene comune i risultati non tardano ad arrivare”

Dissesto idrogeologico: arriva un cospicuo contributo di circa un milione di euro per interventi di messa in sicurezza della viabilità e del territorio a valle dell’abitato. Ad annunciarlo, con somma soddisfazione, a nome suo, della giunta e dell’intera amministrazione, è il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, che da notizia che con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, martedì 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. “Entro il 15 settembre scorso – ricorda il sindaco – abbiamo presentato la richiesta di contributo al Ministero dell’Interno che nel nostro caso, ai sensi del comma 141 della legge n.145/2018, poteva essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro” essendo Civita un comune sotto i 5 mila abitanti”. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. “Questo ennesimo finanziamento dimostra – ha sottolineato il sindaco Alessandro Tocci a nome dell’intera giunta – che quando si lavora con impegno e passione per il bene comune i risultati non tardano ad arrivare e si riesce a intercettare finanziamenti sia nazionali e sia regionali. Questo ennesimo contributo è il frutto di un lavoro sinergico e attento tra gli amministratori e gli uffici comunali, soprattutto quello tecnico, che ringrazio, ancora una volta, pubblicamente. La tutela del territorio è uno dei punti fondamentali del nostro agire amministrativo. Il nostro auspicio – ha concluso il sindaco Tocci – è che i lavori possano iniziare quanto prima affinché la comunità di Civita ne possa beneficiare al più presto sia dal punto di vista della messa in sicurezza del territorio, ma anche dal punto di vista occupazionale”.

