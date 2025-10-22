Disturba gli avventori di un chiosco con una spranga: bloccato dai Carabinieri aveva addosso altri arnesi pericolosi

Belpasso. I Carabinieri della Stazione di Belpasso, impegnati in un servizio di controllo del territorio contro l’illegalità diffusa, a tutela della sicurezza pubblica, hanno fermato un uomo che si aggirava con atteggiamento molesto nei pressi di un chiosco della centrale via Garofalo.

L’individuo, in evidente stato di alterazione alcolica, stava brandendo una spranga con la quale minacciava gli avventori del bar pertanto i militari lo hanno subito bloccato e messo in sicurezza, identificandolo per un 47enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti comportamenti molesti.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno anche recuperato vari oggetti atti ad offendere, tra cui un cacciavite di grandi dimensioni, un paio di forbici, un tappo metallico per bottiglie e una vite con testa a croce, che naturalmente sono stati sequestrati, in quanto detenuti senza giustificato motivo. Inoltre, all’interno di un marsupio, la pattuglia ha scovato un involucro di carta stagnola contenente una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, che gli è valsa una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di droghe.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all’autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di ubriachezza molesta e porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.