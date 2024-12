Divento, i grandi spazi di “Sit Here”

Divento, qualche mese fa, ci ha deliziato con un album spettacolare. Frutto di un lavoro accurato, canzoni intrise di poesia e di un lirismo unico, difficile da trovare oggi nel panorama musicale.

Ora propone un brano, in inglese, che mostra ancora la sua poesia. L’artista napoletano è il cantore di un universo che ruota attorno a ideali antichi e a parole semplici, intrise di empatia e amore. Condividere il suo mondo è specchiarsi in un crogiuolo di sentimenti schietti e trasparenti. Il sentire del cantante diventa l’ascolto di tutti noi.

Traccia e progetto

Ha esordito in questo stesso anno con l’album “Faccia al Vento”: un progetto articolato, ricco di collaborazioni; un album sulla rinascita e sul coraggio, sul libero pensiero e sulla bellezza dell’imperfezione, oltre che sul piacere di affrontare le burrasche a viso aperto per poi assaporare la sensazione inebriante di aver superato il tratto di mare tempestoso che pareva tanto insuperabile.

Tappe di vita, che con la stessa ostinazione e – nel contempo cullato dalla consapevolezza di dover ogni tanto deporre le armi, per affrancarsi e restituire alla quotidianità quella vitalità che sembrava persa – hanno spinto DIVENTO a continuare il suo viaggio, facendolo avvicinare a passo spedito verso quel country folk/rock da singer-songwriter americano che gli scorre nelle vene da sempre.

SIT HERE – registrato tra Napoli e Berlino, arrangiato e prodotto per Mitropa Studio dal Maestro Marcello Vitale, alle tastiere e al basso; mentre al batteria c’è il fratello, Maurizio Vitale – è il primo di una serie di pezzi di DIVENTO che andranno a comporre l’EP dedicato all’iconico USA e, in generale, ai viaggi in solitaria alla scoperta di nuove connessioni, di un nuovo sé riflesso negli occhi delle anime che incontra lungo il viaggio:

<<Talvolta – spiega l’artista – mi capita di scrivere in inglese, quando la suggestione dei miei pensieri viaggia in quegli spazi degli Stati Uniti che hanno dato origine al country rock/folk americano.

Sit Here è il primo pezzo di un progetto concepito per confluire in un EP destinato a chi ama i grandi spazi e una musica senza tempo, unico elemento che riesce a colmarli>>.

pre-add https: //lnk.to/SITHERE

Chi è DIVENTO

Ha scelto di chiamarsi Divento, perché al vento appoggia ogni suo stato emotivo, che nel vento trova la sua cassa di risonanza più fedele.

Ha scelto di chiamarsi Divento perché gli ricorda che la sua sostanza, fisica e spirituale, è in costante divenire, libera da tutto, tranne che dal tempo.

Ama i grandi spazi e i paesaggi incontaminati, il rock e il country americano.

Ama le parole e il loro peso, il suono in cui si articolano e le vibrazioni che trasmettono.

Ama il songwriting e il folk.

Ama la musica dell’anima, senza virtuosismi fini a se stessi, il canto senza fronzoli, ruvido e graffiante.

Ama le persone, per conoscerle e per entrare in contatto con le loro anime.

Ama le sue figlie.

di Roberto Dall’Acqua

Foto Engine Records