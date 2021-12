“Istituito divieto di sosta in via Rabin. Provvedimento utile per la viabilità attorno alla Fiera”. Lo comunica il Presidente dell’VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara.”

Grazie a questo provvedimento in vigore da oggi, le macchine in fila per il tampone non occupano più il centro della carreggiata e questo non può che apportare miglioramenti alla circolazione attorno all’HUB vaccinale della Fiera”- dichiara il presidente Frasca Polara.

“Ma non basta – continua Frasca Polara – occorre estendere questo divieto in via Sadat, dove si registrano per gli stessi motivi lunghe code e incolonnamenti di auto, e soprattutto bisogna mettere mano a un piano della mobilità attorno alla Fiera. Lo chiediamo da più di un anno, ma il Comune non ci ascolta”.

Com. Stam.