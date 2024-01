DIVIETO Utilizzo acqua potabile – aggiornamenti stato lavori / sviluppi

Trapani. Con Ordinanze sindacali nn 138 e 149 del 7 e 27/12/2023, anche ai fini tutelare la salute pubblica, è stato vietato l’utilizzo di acqua potabile nelle vie:

Nicolò Fabrizi (tratto compreso la tra la via Livio Basssi e via Nausica); Nino Bixio (da via Livio Bassi – via Nausica), via XX Settembre (da via N. Bixio alla via Col Romej); via Nausica (dalla via dei Gerani a Piazza XXI Aprile); Piazza XXI Aprile; via Dalmazia e nella Via dei Mille (tra piazza XXI Aprile e via Livio Bassi).

Contestualmente sono iniziati e sono in corso i lavori d’ispezione alla conduttura idrica nelle vie interessate – che in zona si estende ad anello con supplemento di alimentazione anche da altre condutture – al fine d’intercettare la causa dell’inquinamento (allo stato non ancora definitivamente nota), comportano anche l’impiego della video ispezione alla rete idrica.

Le risultanze tecniche, avvalorate da un costante monitoraggio di numerosi campioni – analisi batteriologiche, ad oggi portano a restringere il campo d’indagine nella zona frontaliera piazza 21 Aprile e precisamente nella via Nausica nel tratto compreso tra la via Nino Bixio e via Papa . Ovviamente i controlli vengono estesi anche ai fognoli privati nonché alle interconnessioni delle reti sottoservizi di ditte e/o Enti terzi (esempio Enel Telecom Gas Fibra etc). In detta zona comunque le ripetute analisi non hanno registrato inquinamenti agli Istituti scolastici L. Da Vinci e Bufalino.

Nonostante venga assicurato il servizio sostitutivo autobotti alle utenze cittadine, il Sindaco Tranchida ribadisce che in presenza di eventuale autonomo e necessitoso approvvigionamento da parte dei cittadini, previa produzione della idonea documentazione, verrà riconosciuto per tali costi il rimborso delle spese sostenute o pari sgravio dalle bollette idriche . Seguiranno aggiornamenti in conseguenza degli sviluppi – lavori di controllo e monitoraggio che continueranno ininterrottamente

Com. Stam.