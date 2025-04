DL Racing a due punte nel Campionato Italiano GT Endurance

Reduce da due stagioni tricolori di successo, la scuderia milanese si ripresenta al via della serie presentando un interessante doppio roster di piloti sulle Lamborghini Huracan ST Evo 2 by Krypton Motorsport schierate in GT Cup: Segù-Locanto in Pro-Am e Bolger-Riva-Salvaggio in Am. Il 4 maggio primo round a Misano con la tre ore di gara live su ACI Sport TV e in differita Rai

Milano. Due Lamborghini Huracan ST Evo2, altrettanti equipaggi, cinque piloti tra Pro, Am e rookie, una rinsaldata partnership tecnica con Krypton Motorsport e grandi ambizioni di rivincita sono la ricetta di DL Racing per la nuova sfida nel Campionato Italiano GT Endurance 2025. Primo atto in programma già il 2-4 maggio al Misano World Circuit, dove il team milanese inaugura la rincorsa ai titoli tricolori della GT Cup con un doppio roster di protagonisti a rappresentare un mix davvero interessante. Sulla Lamborghini iscritta in classe Pro-Am si divideranno i compiti Luca Segù e Diego Locanto. Quest’ultimo è il “deus ex machina” della squadra: fondatore, team principal e anche pilota, dovrà dividersi fra coordinamento ai box e impegni in abitacolo, come già riuscitogli bene in passato. L’attacco è lanciato dopo che DL Racing ha conquistato due titoli tricolori nel 2023, mentre lo scorso anno, pur restando sempre ai vertici della categoria, per un soffio non è riuscita a concretizzare la vittoria finale. Così, alla ricerca di rivincite andrà anche Segù, veloce driver comasco classe 2000 che vanta già diversi successi con la squadra (3 vittorie e 5 podi totali proprio nell’Italiano GT, oltre che il successo in gara 2 nelle Finali Mondiali Lamborghini 2023 a Vallelunga) e che tuttora è vicecampione della categoria.

In classe Am si schiera l’inedito equipaggio formato da Douglas Bolger, Giacomo Riva e Alessio Salvaggio. Pilota con doppia nazionalità britannica e giapponese, “Dougie” Bolger, 20 anni, è un volto nuovo in casa DL Racing e si ripresenta al via da campione in carica. Cercherà il bis insieme a due validi compagni di squadra italiani, entrambi già nel team lo scorso anno: Riva, pilota brianzolo classe 1996 reduce dal quarto posto del 2024 dopo un finale sfortunato, e Salvaggio, 20enne driver ennese all’esordio nell’Italiano GT dopo essersi laureato campione della serie propedeutica Supersport GT nella sua prima stagione in Gran Turismo, affrontata proprio con DL Racing.

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista dell’esordio tricolore: “Non vediamo l’ora di riaccendere i motori anche nel Tricolore. Visto soprattutto l’arrivo di auto di ultima generazione, la prima incognita sarà il Balance of Performance, che permette di bilanciare le prestazioni in pista. Ci auguriamo che il lavoro del bureau tecnico sia in grado di garantire questo tipo di equilibrio in modo da rendere avvincente il campionato ed esaltare i migliori piloti. Dopo i successi del 2023 e del 2024, quando però i titoli, uno dei quali proprio sul filo di lana, ci sono sfuggiti, coviamo un forte desiderio di rivincita e di nuovo schieriamo due equipaggi competitivi in entrambe le categorie. Siamo sereni per via dell’esperienza maturata negli anni, che fortifica ancora di più le nostre convinzioni: anche grazie all’innesto o all’esordio di un paio di piloti molto giovani cercheremo di trasformarle in risultati”.

Ricalcando la formula dell’ultima edizione, il calendario del Campionato Italiano GT Endurance prevede quattro tappe a iniziare da quella del 2-4 maggio a Misano. Il programma del primo weekend stagionale prevede FP1 ed FP2 venerdì 2 maggio alle 11.35 e alle 16.30. Sabato 3 ultima sessione di prove libere alle 9.15 e qualifiche a partire dalle 18.00. Domenica 4 maggio il clou con le tre ore di gara dalle 14.10. Diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano Adriatico; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

DL Le Lamborghini di DL Racing pronte per il 2025 tricolore

DL Salvaggio campione con DL Racing nel Supersport GT 2024 pronto a esordire nel GT Italiano