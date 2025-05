DL Racing “a forza 5” a Monza nella tappa di casa del Super Trofeo

Atteso nel weekend del 1° giugno, il team milanese fa le cose in grande per il secondo round stagionale e ai tre equipaggi che hanno già centrato la zona punti a Le Castellet aggiunge altre due Lamborghini Huracan ST Evo2 per Segù-Locanto e Bortoleto. Sull’autodromo nazionale gare in programma sabato alle 14.25 e domenica alle 11.20 in diretta su Sky Sport Max e sul web

Milano. Arriva puntuale la tappa di casa del Lamborghini Super Trofeo Europa per DL Racing, la scuderia milanese che dà appuntamento a Monza nel fine settimana del 1° giugno per il secondo appuntamento stagionale del monomarca della Casa del Toro. Un weekend pieno di novità per la squadra lombarda, che come sempre lo condividerà in partnership tecnica con Krypton Motorsport, ma che nell’occasione casalinga aggiunge un’ulteriore joint venture in collaborazione con —HC Racing per quanto riguarda una delle ben cinque Lamborghini Huracan ST Evo2 attese al via. La squadra diretta da Diego Locanto e al muretto box dal team manager e già F1 Fabrizio Del Monte, infatti, ha preparato le cose in grande, aggiungendo ai tre equipaggi iscritti all’intera stagione del Super Trofeo ulteriori due formazioni.

Iscritta in classe Pro-Am, la prima è quella formata proprio dal team principal e pilota Diego Locanto e da un volto molto conosciuto nell’ambito della serie, quello del 25enne driver comasco Luca Segù, che proprio con DL Racing centrò una magnifica vittoria in rimonta in gara 2 delle Finali Mondiali 2023 disputate all’Autodromo di Vallelunga. A Monza i due torneranno insieme dopo aver già vissuto quest’anno un vincente esordio nel Campionato Italiano GT Endurance a Misano e proprio la loro partecipazione è marcata dalla partnership DL-HC Racing. Presenza “spot”, quindi, anche per Cristian Bortoleto, l’alfiere veneto di DL Racing impegnato in pianta stabile nel Supersport GT ma che ha scelto la tappa sul circuito brianzolo per tornare in azione nel Super Trofeo.

Tutti a punti nell’esordio stagionale disputato a Le Castellet a metà aprile, tornano per la seconda prova stagionale gli altri tre equipaggi al via sotto le insegne del team milanese. Impegnati in classe AM, al via si schiera la coppia formata dal vietnamita Chan Chi Chung e dal driver di Hong Kong Ka Hing Tse. Il connazionale Philip Tang sarà di nuovo al via nella categoria LC (Lamborghini Cup), così come, sempre in equipaggio singolo, il driver pugliese Francesco Turzo, alla sua prima stagione nel Super Trofeo.

Nel Tempio della Velocità il programma “Lambo” si apre venerdì con due prove libere da un’ora previste alle 11.50 e alle 15.50. Sabato il doppio turno consecutivo di qualifiche a partire dalle 9.00 sarà il preludio di gara 1, che scatta poi nel pomeriggio alle 14.25. Domenica la finale gara 2 prende invece il via alle 11.20. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse e in TV su Sky Sport Max (canale 205 di Sky).

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista della tappa casalinga del Super Trofeo: “Innanzitutto giochiamo in casa e in un campionato internazionale correre in Italia, se non un vantaggio, è quanto meno una ‘sicurezza’, perché sono circuiti e scenari che conosciamo bene. Poi per noi, in quanto team di estrazione lombarda, Monza è proprio il più casalingo fra gli autodromi. Durante il weekend ci aspettiamo un’ulteriore crescita dagli equipaggi schierati già a Le Castellet e dei nostri gentlemen drivers. A questo aggiungiamo, senza nasconderci, che insieme ad HC cercheremo di portare una soddisfazione in più, perché io e Segù proveremo a puntare al podio della nostra categoria. Siamo un equipaggio ben rodato e di esperienza, l’obiettivo è confermarci competitivi anche se chiaramente abbiamo percorso meno chilometri dei nostri rivali sugli pneumatici e nella configurazione richiesta dal Super Trofeo”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano

Com. Stam. + foto