DL Racing ad alto ritmo nel Super Trofeo a Barcellona

Le tre Huracan ST Evo2 del team milanese si mostrano competitive per tutto il quinto round stagionale del monomarca europeo di Lamborghini, ma nella terza gara la sfortuna rallenta sia Testa (grande rimonta per il giovane portoghese in gara 1) sia Badawy (comunque a punti), mentre Valkre è concreto e insieme all’esordiente Di Fabio risale da centro gruppo. Tra un mese l’ultimo appuntamento e poi le attese Finali Mondiali ancora in Spagna a Jerez de la Frontera

Barcellona (Spagna), 13 ottobre 2024. DL Racing ritorna dal quinto round del Lamborghini Super Trofeo Europa disputato a Barcellona con dei punti preziosi per la classifica e soprattutto la mostrata competitività delle tre Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate al via in partnership tecnica con Krypton Motorsport. Per il team milanese il target principale del fine settimana spagnolo, il penultimo stagionale per il monomarca della Casa del Toro, era quello di confermare performance di livello e iniziare a preparare al meglio il doppio impegno che si terrà sul circuito di Jerez de la Frontera, dove tra un mese l’appuntamento sarà con l’ultimo e decisivo atto di campionato e immediatamente a seguire con le Finali Mondiali del Super Trofeo. Lo scorso anno proprio DL Racing brillò e fu grande protagonista della grande sfida conclusiva della stagione, ma tornando a Barcellona la squadra ha trovato delle risposte importanti, anche se non sempre supportate in gara dai risultati finali. Sul circuito del Monmelò, fra l’altro, eccezionalmente si sono disputate tre gare anziché le caniniche due per recuperare quella annullata a Le Mans in giugno.

Proprio nella prima gara del weekend, in evidenza si è messo il portacolori Rodrigo Testa, che ha brillanto nella rimonta messa a segno dal 18esimo posto sulla griglia di partenza fino al settimo posto centrato al traguardo, con punti importanti conquistata per il team diretto dal team principal Diego Locanto e al muretto box da Fabrizio Del Monte. Il 18enne pilota portoghese ha disputato anche una buona gara 2, conclusa al 12esimo posto sulle 53 “Lambo” al via, mentre la sfortuna non lo ha favorito nella gara di recupero che ha concluso il fine settimana in Catalogna. Testa, infatti, del tutto incolpevole per l’accaduto, ha dovuto ritirarsi in conseguenza del caos di vetture nel quale è rimasto coinvolto poco dopo la partenza.

Se Testa non è stato favorito dagli eventi, anche Ibrahim Badawy può recriminare per l’accaduto. Il 18enne driver egiziano non è stato costretto allo stop, ma nel frangente la Huracan ST Evo2 alla quale era al volante è rimasta danneggiata e più tardi ha subìto anche una foratura in un duello con conseguente pit-stop ulteriore. Dopo aver concluso gara 1 15esimo e in buona risalita e gara 2 17esimo, nella terza gara Badawy ha in ogni caso concluso nono e quindi a punti fra i Pro, con tanto di “highlights” per una positiva serie di sorpassi compiuta nella seconda parte.

Il terzo equipaggio DL Racing a Barcellona era inedito, ma il pilota francese Lucas Valkre, sempre presente nel monomarca, e la new-entry Diego Di Fabio hanno difeso al meglio i colori del team, risalendo posizioni importanti soprattutto in gara 1, quella che ha segnato l’esordio del giovane pesarese. I due hanno concluso due volte 18esimi in classe Pro, mentre in “gara 3”, dove il riferimento di partenza era ovviamente la qualifica disputata per la corsa cancellata a Le Mans, ha preso il via il solo Valkre. Il 26enne driver transalpino ha scampato il pericolo della carambola iniziale per poi istallarsi al settimo posto in questo caso in classe Pro-Am, concludendo così anche lui in zona punti.

Il team principal Diego Locanto dichiara: “Peccato davvero per la corsa finale, rovinata da una carambola innescata davanti a noi poco dopo il via. Alla fine abbiamo comunque ottenuto punti con tutto il terzetto schierato. E’ stato un weekend che sotto certi aspetti è stato molto positivo e si è lavorato anche bene in ottica Finali Mondiali, poi quanto successo domenica pomeriggio, senza colpa dei nostri piloti, ha pesantemente compromesso una conclusione che avrebbe potuto premiarci in maniera migliore. Ora speriamo che la ruota giri e che possiamo giocarci le nostre chance nell’ultimo appuntamento”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 21 aprile Imola; 11 maggio Spa; 15 giugno Le Mans; 28 luglio Nurburgring; 13 ottobre: Barcellona; 15 novembre Jerez de la Frontera. World Finals: 17 novembre Jerez de la Frontera

