DL Racing cala il poker per lo showdown Lamborghini a Jerez

Settimana delle grandi occasioni per il team milanese, pronto a schierare Badawy, Di Fabio-Testa, Fontana-Segù e Locanto-Valkre sulle quattro Huracan ST Evo2 impegnate da mercoledì nell’ultimo round del Super Trofeo Europa e nel weekend nelle attesissime Finali Mondiali 2024. Le gare di entrambe gli eventi in diretta e differita sui canali Sky Sport e in streaming sul web

Milano. Novembre è il mese più atteso nei programmi DL Racing dedicati al Lamborghini Super Trofeo Europa, che a Jerez de la Frontera marca l’ultimo e decisivo round stagionale nella prestigiosa cornice della settimana che ospiterà anche le Finali Mondiali 2024. Un appuntamento che al team milanese, laureatosi vicecampione lo scorso anno, evoca dolci ricordi, oltre che il successo “iridato” in gara 2 della scorsa edizione. La squadra diretta da Diego Locanto e al muretto box da Fabrizio Del Monte riparte in collaborazione tecnica con Krypton Motorsport da un poker di Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate per l’ambìto appuntamento sul circuito spagnolo sia per la sfida finale che concluderà il 2024 della serie europea sia appunto per le Finali Mondiali, che prevedono il confronto diretto anche con i migliori protagonisti del monomarca nordamericano e di quello asiatico.

Tre le punte schierate in classe Pro, a partire dal giovane equipaggio formato dal talentuoso 18enne driver portoghese Rodrigo Testa, impegnato nel Super Trofeo da inizio stagione, e dal pilota pesarese Diego Di Fabio, che invece nel monomarca “Lambo” ha esordito il mese scorso a Barcellona. In formazione singola, invece, torna in azione l’egiziano Ibrahim Badawy, nel 2023 vice-campione di classe Am a soli 17 anni e ora passato in pianta stabile nella categoria Pro, nella quale è protagonista in crescendo. Il terzetto Pro è completato dalla Huracan ST Evo2 affidata a una coppia di piloti italiani dalle grandi potenzialità e per la prima volta insieme nel Super Trofeo, ovvero l’esperto driver bellunese Andrea Fontana e il comasco classe 2000 Luca Segù, proprio colui che lo scorso anno fu vicecampione mondiale e vincitore di gara 2 delle Finali. Il poker è infine completato in classe Am dall’equipaggio che vedrà alternarsi alla guida il pilota francese classe 1998 Lucas Valkre, come Testa e Badawy abituale frequentatore della serie, e dallo stesso team principal di DL Racing Diego Locanto.

A Jerez il sesto e ultimo round stagionale del Super Trofeo Europa prende il via mercoledì 13 novembre con due prove libere (ore 10.20 e 14.00). Giovedì si riprende con le qualifiche, che scattano alle 8.45. Sempre giovedì si disputa gara 1, alle 15.00 per la classe Am e alle 16.25 per la Pro. Venerdì gara 2 Pro è invece alle 11.35 e gara 2 Am alle 16.15 (entrambe in diretta su Sky Sport Arena – Sky 204).

Le Finali Mondiali seguono un programma di due giornate che prevede schierati al via tutti insieme i protagonisti delle serie Europa, Nord America e Asia e si apre sabato 16 novembre con una veloce sessione di warm up a partire dalle 8.50 e con le qualifiche delle 10.35. Quindi gara 1 prende il via alle 13.55 (classi AM ed LC; diretta su Sky Sport Arena – Sky 204) e alle 16.15 (classi Pro e Pro-Am; diretta su Sky Sport Max – Sky 205). Gara 2 domenica è prevista alle 11.50 (classi AM ed LC) e alle 14.40 (classi Pro e Pro-Am), entrambe in diretta su Sky Sport Max – Sky 205). Sulla distanza di 50 minuti, oltre a quanto indicato per i canali Sky Sport, tutte le gare del Super Trofeo Europa e delle Finali Mondiali saranno trasmessa anche in live streaming sul canale web ufficiale https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse .

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara: “Appuntamento atteso e davvero importante nel quale difendiamo anche il titolo di vicecampioni nella categoria assoluta, una responsabilità in più per tutta la squadra. Credo che saremo competitivi sia in Pro con tre equipaggi equilibrati che possono fare sicuramente bene, dall’esperienza di Fontana e Segù fino alla freschezza di Badawy passando per il mix italo-portoghese di Di Fabio-Testa, sia in Am, dove Valkre potrà mettersi in mostra e io cercherò di farmi valere. Concludere da vicecampioni del mondo alla prima stagione è stato qualcosa di eccezionale e cercheremo di ben figurare anche quest’anno. Sappiamo che il livello sarà altissimo, ma un buon piazzamento è possibile. Molto dipenderà anche da quanto i nostri alfieri riusciranno a esprimersi in qualifica, dove speriamo che trovino quell’input in più per trovare i 3-4 decimi che dalla sesta-settima fila ti portano immediatamente in terza, perché poi in gara non ho dubbi, anche perché le nostre vetture si sono sempre dimostrate eccezionali”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 21 aprile Imola; 11 maggio Spa; 15 giugno Le Mans; 28 luglio Nurburgring; 13 ottobre: Barcellona; 13-14-15 novembre Jerez de la Frontera. World Finals: 16-17 novembre Jerez de la Frontera

