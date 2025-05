DL Racing cala il tris nel Campionato Italiano GT Sprint

Dopo l’ottimo avvio nell’Endurance domenica scorsa a Misano, la scuderia milanese torna anche nella massima serie tricolore delle gare “veloci” e sempre in partnership con Krypton Motorsport dalla prima di Vallelunga il 24-25 maggio schiera Ianniello-Viglietti e Locanto-Tagliapietra sulle Lamborghini Huracan ST Evo 2 e Alessandri con la Ferrari 296 Challenge

Milano. Importanti novità arrivano da DL Racing sul fronte del Campionato Italiano GT Sprint 2025. Il team milanese ha già iniziato la stagione con la squillante vittoria centrata a Misano domenica scorsa nella 3 Ore del Tricolore Endurance e ora è pronto a schierarsi anche al via della serie “veloce” che prevede sempre 4 ACI Racing Weekend ma ciascuno con due gare da 50 minuti + 1 giro. E sale anche il numero di vetture impiegate, sempre in partnership tecnica con Krypton Motorsport. Dalla prima tappa che si disputa sull’autodromo romano di Vallelunga nella GT Cup dell’Italiano GT Sprint DL Racing sarà al via con ben tre vetture, fra due Lamborghini Huracan ST Evo2 e una Ferrari 296 Challenge.

In classe Pro-Am la squadra riabbraccia il grande rientro di Riccardo Ianniello, pilota romano classe 2007 e uno dei più giovani talenti del vivaio tricolore, già a 16 anni capace di laurearsi campione italiano in classe Am nel 2023 all’esordio con DL Racing. Sulla prima Lamborghini del team, Ianniello si alternerà al volante con la new-entry Vittorio Viglietti, altro giovane driver nel suo caso pronto alla sua prima, vera stagione nel mondo delle corse e con una storia del tutto particolare, visto che proviene dal sim racing, quindi dalle gare sui simulatori, e ha iniziato da poco a correre in pista.

Sulla seconda vettura della Casa del Toro, in classe Am si schierano quindi il pilota e team principal della squadra Diego Locanto, che sarà al via anche nello Sprint dopo il successo di Misano nell’Endurance, e Nicola Tagliapietra, il gentleman driver padovano che si conferma in DL Racing dopo un 2024 in crescendo che ha compreso anche un podio centrato nella tappa del Mugello. Sempre in classe Am, con la 296 Challenge del Cavallino, invece, torna anche lui nel team il pilota romagnolo Pierluigi Alessandri, che con la Ferrari si schiera in equipaggio singolo con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza vissuta insieme nel 2023.

Il team principal Diego Locanto dichiara: “Non vediamo l’ora di avviare anche il programma 2025 nell’Italiano GT Sprint. Sarà un’annata importante per la squadra, che cresce e si proietta in questa ulteriore sfida contando novità e ritorni di alto profilo. Siamo felici di ritrovare Alessandri, fra l’altro con la Ferrari, e Tagliapietra, che ripartirà dagli ottimi progressi mostrati lo scorso anno. Riabbracciamo poi Ianniello, un talento di valore assoluto che in una formazione molto giovane affronterà pe rla prima volta la serie Sprint dopo aver vinto nell’Endurance e riparte affiancato da Viglietti, novità assoluta e ragazzo di belle speranze che nei test pre-season ha mostrato di avere qualità e possibilità di crescere velocemente per portarsi su livelli importanti. Come sempre, DL Racing farà di tutto per garantire massimo supporto con l’obiettivo di confermarsi ai piani alti del Tricolore”.

Campionato Italiano GT Sprint 2025: 25/5: Vallelunga; 13/7: Mugello; 28/9: Imola; 26/10 Monza.

Com. Stam. + foto