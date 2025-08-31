DL Racing centra podio e punti al Nurburgring nel Super Trofeo

Nel quarto round stagionale il team milanese corona un grande lavoro di squadra ed è grande protagonista in classe LC con le Lamborghini Huracan ST Evo2 affidate a Tang, secondo in gara 2, Chung-Tze e Turzo, mentre la sfortuna ferma Locanto-Segù, colpiti da una vettura rivale mentre si profilava un nuovo podio in Pro-Am. Il 10-12 ottobre penultimo round a Barcellona

Nurburgring (Germania). DL Racing supera al Nurburgring uno degli esami più difficili della stagione del Lamborghini Super Trofeo. Fra le condizioni insidiose trovate nella gara 2 di domenica causa pioviggine, la relativa esperienza dei rookie schierati in classe LC e qualche sfortuna come quella che ha fermato la scuderia milanese a un passo dal podio già in Pro-Am, il team può celebrare un fine settimana molto importante sullo storico e impegnativo circuito tedesco, dove con il pilota di Hong Kong Philip Tang e la Lamborghini Huracan ST Evo2 numero 38 schierata come sempre in partnership con Krypton Motorsport DL Racing ha centrato il primo podio stagionale in classe LC, frutto di un gran lavoro di squadra e del percorso progressivo intrapreso con i propri “deb” schierati appunto in Lamborghini Cup.

Dopo la già positiva top-5 conquistata in gara 1 sabato, nelle insidiose condizioni trovate in gara 2 Tang e la squadra azzeccano la strategia degli pneumatici slick e fino all’ultimo giro sono addirittura in lotta per la vittoria, concludendo poi con un preziosissimo secondo posto, festeggiato poi sul podio. Anche l’altro equipaggio esordiente proveniente da Hong Kong e formato da Chan Chi Chung e Ka Hing Tse ha saputo ben figurare al debutto al Nurburgring: il duo asiatico ha iniziato il weekend con l’ottavo posto colto in gara 1 ed è poi risalito fino a centrare la top-5 in gara 2, terminando non lontano dal podio. Nell’insidioso fine settimana tedesco resiste anche Francesco Turzo, il gentleman driver pugliese che al volante della terza “Lambo” schierata in LC ottiene due sesti posti e anche lui marca nuovi punti importanti per la classifica della categoria.

DL Racing è stata poi grande protagonista anche in classe Pro-Am e nella classifica assoluta grazie all’equipaggio con alla guida il pilota e fondatore del team Diego Locanto e il 25enne driver comasco Luca Segù. Già tra le migliori nella tappa di Monza (seconda di categoria e terza assoluta), la formazione italiana stava per ripetere l’exploit da podio anche al Nurburgring. Purtroppo, dopo un’esaltante prima parte di gara 1 condotta da Segù, a pochi minuti da un nuovo podio ormai certo Locanto è stato colpito da una vettura rivale e costretto allo stop (saranno poi classificati sesti), senza nemmeno poter prendere parte a gara 2. Il lavoro svolto soprattutto in ottica Finali Mondiali ha comunque offerto risposte importanti all’intera squadra. Ora il team tornerà agli impegni tricolori, con alcuni obiettivi cruciali da perseguire nelle prossime, decisive settimane, mentre le sfide del Super Trofeo torneranno nel weekend del 12 ottobre a Barcellona.

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara dopo il Nurburgring: “Complimenti a tutto il team anche per la strategia e a Tang. Partito con le slick in condizioni davvero insidiose è stato molto bravo a rimontare. Siamo tutti davvero felici, questo podio era proprio ciò che ci voleva e tra l’altro anche io e Segù in Pro-Am abbiamo dimostrato ancora una volta di essere competitivi. Luca era addirittura primo assoluto a un certo punto, poi purtroppo mi hanno centrato due volte, la prima piegando un braccetto e la seconda costringendoci allo stop. In ogni caso, oltre a Tang, siamo molto soddisfatti anche del lavoro svolto con e dagli altri nostri equipaggi esordienti: ora lottano, sorpassano, rimontano, ci provano quando a inizio stagione non era affatto così. Siamo a giocarcela, ormai, poi a volte puoi riuscire a volte meno, ma l’importante è che sai crearti l’opportunità. Questo certifica la decisa crescita di tutti e il pieno supporto fornito dalla squadra”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano

Com. Stam. + foto

Locanto Segu Nurburgring2025



