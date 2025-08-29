DL Racing cerca un acuto al Nurburgring nel Super Trofeo

Poker di Lamborghini Huracan ST Evo2 nel quarto round stagionale in Germania, dove il team milanese torna a schierare Locanto-Segù (già terzi assoluti a Monza) in Pro-Am e il consueto trio di equipaggi in progressione in LC: gare sabato alle 13.25 e domenica alle 10.30 live su Sky

Milano. DL Racing riaccende i motori nel Lamborghini Super Trofeo 2025 per una delle tappe più attese della stagione. La scuderia milanese, confermando la solida partnership tecnica con la bresciana Krypton Motorsport, riparte dallo storico circuito del Nurburgring, dove in occasione del quarto appuntamento è pronta a schierare un poker di Huracan ST Evo2, una in classe Pro-Am e tre in LC. L’obiettivo è cercare almeno un acuto che possa riportare la squadra sul podio come già riuscito nella tappa casalinga di Monza. Proprio in Germania tornano a schierarsi i due protagonisti di quel brillante exploit, cioè il pilota e fondatore del team Diego Locanto e il 25enne driver comasco Luca Segù. Già ben collaudato e a Monza capace di centrare il terzo posto assoluto e il secondo di categoria, l’equipaggio è iscritto in Pro-Am con il dichiarato obiettivo primario di lavorare in ottica Finali Mondiali, oltreché naturalmente di ben figurare su uno dei tracciati più prestigiosi al mondo.

Un “classico” che per la prima volta vedrà impegnati nel monomarca europeo della Casa del Toro anche le tre formazioni chiamate a difendere i colori di DL Racing in classe LC. Tutti in decisa crescita da inizio stagione, si tratta del gentleman driver pugliese Francesco Turzo, dell’altro equipaggio singolo con al volante il pilota originario di Hong Kong Philip Tang e dal duo di suoi connazionali Chan Chi Chung e Ka Hing Tse.

Nella tappa del Super Trofeo in Germania il programma prevede due prove libere venerdì 29 agosto alle 10.10 e alle 13.40. Sabato doppio turno di qualifiche con semaforo verde a partire dalle 8.15 e gara 1 a seguire nel primo pomeriggio con partenza lanciata alle 13.25. Domenica gara 2 accende i motori alle 10.30. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse e in TV sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena in contemporanea.

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara: “La squadra è pronta a riaccendere i motori e affrontare un fine settimana tra i più impegnativi della stagione. Al Nurburgring proseguiremo nella fase di crescita dei nostri equipaggi LC, esordienti nella serie e oggi arrivati a un punto tale che possono iniziare a guardare con maggior consapevolezza all’obiettivo del podio, per poi arrivare alle Finali Mondiali competitivi e all’altezza della situazione. Per quanto riguarda me e Segù sarà un weekend di ulteriore allenamento in vista dei programmi principali, che sono fra due settimane la conclusione del Campionato Italiano GT Endurance e poi appunto le Finali Mondiali di Lamborghini. In casa a Monza abbiamo fatto molto bene nel precedente stagionale, proveremo a dare battaglia anche in Germania”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano

