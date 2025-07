DL Racing con due “Lambo” in casa a Monza nel Supersport GT

Il team campione in carica della serie nazionale è pronto per il terzo round stagionale, che affronta nel Tempio della Velocità schierando Mariani-Scauzillo e Santi sulle Huracan ST Evo2 gestite insieme alla Krypton Motorsport. Le gare sabato alle 17.00 e domenica alle 12.45 in diretta web

Milano. Nel giro di poco più di un mese, per la terza volta DL Racing torna in azione a Monza sul circuito di casa. Dopo i precedenti impegni nel Super Trofeo e nel Campionato Italiano GT (con tanto di vittoria), nel Tempio della Velocità il team milanese riaccende i motori nel Supersport GT 2025, che nel weekend del 6 luglio arriva al terzo atto stagionale. Sempre in partnership tecnica con la bresciana Krypton Motorsport, la scuderia fondata da Diego Locanto schiera al via della serie nazionale degli FX Racing Weekend un interessante duo di Lamborghini Huracan ST Evo2 affidato ad alcuni fra i più giovani piloti del vivaio DL Racing.

Dopo il filotto di 4 podi su 4 fra Mugello e Imola, approda a Monza sulla GT da 600 cavalli della casa del Toro l’equipaggio formato da Alessio Scauzillo e Lorenzo Mariani. Per il 18enne driver casertano, alla seconda stagione in squadra, e il 25enne pilota umbro di Gubbio, all’esordio assoluto nelle corse Gran Turismo, si tratta di un’ulteriore prova del nove nel tentativo di scalare ulteriormente verso il gradino più ambito, operazione che potrebbe trovare un avversario in più nelle incognite del meteo, che per il fine settimana brianzolo al momento promette gran caldo ma anche possibili temporali. La seconda “Lambo” by DL Racing è quindi affidata a Danny Santi, il 24enne pilota romano anche lui di fatto agli esordi in GT ma che ha già saputo mettersi in mostra sia al Mugello (due pole position e un podio) sia a Imola (doppio podio).

Dopo le prove libere di venerdì (ore 13.30 e 16.25), sabato 5 luglio il Supersport GT disputa un doppio turno di qualifiche a partire dalle 9.00 e gara 1 alle 17.00. Domenica gara 2 prende invece il via alle 12.45. Entrambe le corse si svolgono sulla distanza di 40 minuti e saranno come sempre trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend.

Il team principal Diego Locanto dichiara alla vigilia del terzo round: “Monza è la nostra pista di casa e siamo felici di affrontarla anche con questo progetto propedeutico che ci vede impegnati nel Supersport GT. Finora entrambi i nostri giovani equipaggi hanno dimostrato di poter lottare ai vertici, anche a fronte di formazioni ben più esperte. Il programma prosegue spedito e i ragazzi sono in decisa crescita, sono sicuro che renderanno toste per tutti le battaglie in pista. Per questo ci aspettiamo dei risultati e soprattutto ulteriori progressi. Il meteo potrebbe rivelarsi estremo o sorprendere, ma il team adotterà tutte le contromisure necessarie e la gestione in pista anche degli pneumatici potrebbe rivelarsi decisiva”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 sett. Vallelunga; 14 nov. Misano.

Ph 1 DL_Mariani Scauzillo podium1 Supersport GT Imola2025 2 DL_Mariani Scauzillo Lamborghini action Supersport GT Imola2025 3 DL_Santi Lamborghini action Supersport GT Imola2025 4 DL_Santi podium1 Supersport GT Imola2025

Com. Stam. + foto