DL Racing con il poker a Spa nel Lamborghini Super Trofeo

Milano. Dopo i grandi progressi messi in mostra a livello internazionale nella tappa casalinga di Monza, DL Racing si rituffa negli impegni del Lamborghini Super Trofeo Europa prendendo parte all’appuntamento più prestigioso della stagione (oltre alle Finali Mondiali di fine anno). Da giovedì a sabato il team milanese sarà di scena in Belgio per il terzo round 2025 che si disputa nello speciale contesto della 24 Ore di Spa. Sui 7004 metri del leggendario circuito immerso nelle Ardenne, Diego Locanto & Co., come sempre affiancati tecnicamente dalla factory bresciana Krypton Motorsport, schierano ben quattro Lamborghini Huracan ST Evo2, tutte iscritte nella categoria LC. In azione tornano gli equipaggi già messisi in mostra a Monza nella precedente prova ma tutti anche all’esordio assoluto in gara su un circuito veloce e impegnativo come Spa, a iniziare dal primo “singolo” con Francesco Turzo al volante della potente GT (oltre 600 cavalli) della Casa del Toro. Proprio nella tappa italiana il gentleman driver pugliese ha marcato il miglior risultato stagionale (quarto in rimonta in gara 1) e ora riparte da Spa con rinnovate ambizioni, così come Philip Tang, il pilota originario di Hong Kong anche lui in top-5 a Monza. Un risultato sfiorato con il sesto posto ottenuto in gara 2 da Cristian Bortolato. Anche il driver veneto classe 1976 torna al volante della Super Trofeo con maggior consapevolezza, mentre a caccia di conferme in ottica crescita andrà l’equipaggio formato dal vietnamita Chan Chi Chung e dal driver di Hong Kong Ka Hing Tse, ottimi quarti in gara 2 a Monza.

In Belgio, il programma “Lambo” sarà inaugurato giovedì 26 giugno dalle due prove libere previste alle 13.00 e alle 18.50da un’ora previste alle 11.50 e alle 15.50. Venerdì il tradizionale doppio turno di qualifiche inizia alle 12.15 e introduce gara 1 del terzo round stagionale, che si disputa poi nel pomeriggio alle 17.55. Sabato gara 2 prende invece il via alle 13.40. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse e in TV sui canali di Sky Sport.

Il team principal Diego Locanto dichiara: “Credo che ormai i nostri portacolori inizino a essere maturi per puntare a un podio di categoria. E’ chiaro che in primis deve però proseguire il processo di apprendimento di tutte le dinamiche che con questi ragazzi abbiamo inaugurato pochi mesi fa. Ed è altrettanto chiaro che molti degli equipaggi rivali vantano maggior esperienza e magari conoscono anche meglio un circuito complesso come quello di Spa, visto che i nostri sono tutti all’esordio. Sono comunque fiducioso che giro dopo giro sapranno andare in progressione. Per il resto, la squadra è pronta ed è reduce dagli ottimi risultati ottenuti nel Campionato Italiano GT, in particolare la vittoria e il podio di domenica scorsa che l’hanno ulteriormente caricata. In più è sempre speciale ritrovarsi nell’ambito di un evento mondiale come la 24 Ore, che catalizza anche ulteriore attenzione mediatica. Un impulso in più per dare il massimo”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano

