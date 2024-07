DL Racing con quattro Lamborghini a Imola nel SuperSport Series GT

Autore di un filotto di vittorie in campionato, il 5-6 luglio il team milanese affronta un’importante terzo round stagionale schierando le Huracan ST Evo2 gestite in partnership con Krypton Motorsport a Salvaggio, Scauzillo-Loia, Santanocita-Marulla e Bortolato, al rientro dopo aver saltato Misano. Entrambe le gare sono in programma sabato (alle 9.30 e 14.00) in diretta sui canali web della serie

Milano. Su di giri per i 4 successi conquistati nelle quattro gare finora disputate in stagione tra Mugello e Misano (appena due settimane fa), il team DL Racing si ripresenta al via nel SuperSport Series GT, che il prossimo weekend ritorna in pista per il terzo doppio round 2024. Un appuntamento particolare della serie nazionale Gran Turismo, che si svolge nel contesto internazionale dell’European Le Mans Series e che per lasciare spazio alla 4 Ore endurance di domenica prevede un programma tutto concentrato nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 luglio. Sul circuito del Santerno, la scuderia milanese riparte dalla certezza di schierare ancora una volta ben quattro Lamborghini Huracan ST Evo2 in stretta collaborazione tecnica con la bresciana Krypton Motorsport.

Altra certezza al via è il giovane Alessio Salvaggio, 19enne pilota ennese già vittorioso al Mugello e poi ottimo protagonista sul podio anche a Misano pur all’esordio nelle corse GT. A Imola riaccende i motori anche l’accoppiata formata dal driver toscano Niccolò Loia, a sua volta vincitore in casa al Mugello in gara 2, e dal 17enne casertano Alessio Scauzillo, che in stagione vanta un podio e cercherà riscatto dopo la sfortunata prova di Misano, conclusa comunque in top-10. Sul circuito romagnolo sono arrivati i primi punti stagionali per i due piloti romani e compagni di equipaggio Marco Santanocita e Matteo Marulla, che ora proveranno a ripetersi e scalare ulteriormente la classifica. La quarta “Lambo” by DL Racing è infine affidata a Cristian Bortolato: il driver veneto, protagonista di un esordio complicatosi troppo presto al Mugello, sarà al rientro dopo l’assenza marcata a Misano e cercherà di rifarsi ben figurando.

A Imola il primo impegno in pista per il SuperSport Series GT sono le tre prove libere di venerdì, con FP1 alle 9.15, FP2 alle 12.20 ed FP3 Sempre venerdì, spazio alle qualifiche, in programma a partire dalle 16.20. Sabato il via di gara 1 è alle 9.30, mentre quello di gara 2 alle 14.00. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend e su LiveGP.it.

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista di Imola: “Questo terzo round è un appuntamento importante anche perché si disputa in un contesto di elevato prestigio. La squadra dovrà cercare di mantenere il trend di vittorie che in questa prima metà di stagione ci ha sempre premiato, del resto come nel 2023. Siamo consapevoli che è sempre più complesso e di sicuro anche il Balance of Performance adottato per Imola non è di quelli favorevoli alle Lamborghini, ma cercheremo ugualmente di farci valere e rendere vita dura ai nostri rivali. Sono passati pochi giorni dalla prova di Misano, ci aspettiamo che i nostri equipaggi siano ancora ‘caldi’ e pronti a dare battaglia e crescere ancora e siamo felici del rientro di Bortolato dopo l’esperienza nel Super Trofeo”.

SuperSport Series 2024: 24 marzo Mugello; 23 giugno Misano; 7 luglio (tbc) Imola; 1° settembre Vallelunga; 10 novembre Misano.

