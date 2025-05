DL Racing domina con Locanto e Segù nell’Italiano GT Endurance

La scuderia milanese inizia sul gradino più alto del podio in GT Cup con la coppia formata dal team principal e dal veloce driver comasco sulla Lamborghini Huracan ST Evo 2 by Krypton Motorsport. Sfortuna, invece, per Bolger-Riva-Salvaggio. Fra tre settimane lo Sprint a Vallelunga

Milano. Inizia con un importante successo in GT Cup il Campionato Italiano GT Endurance di DL Racing. Reduce da due stagioni tricolori di successo, la scuderia milanese è ripartita con l’entusiasmo e le motivazioni ideali, presentandosi al primo round del Misano World Circuit in grande spolvero con due Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport iscritte in classe Am e due equipaggi ben assortiti, anche se il loro weekend ha di fatto mostrato due volti ben diversi. E’ andata benissimo a Luca Segù e Diego Locanto. Il 25enne pilota comasco non si è smentito nel “forcing” in gara e il driver e fondatore di DL Racing ha perfettamente gestito anche al volante un weekend ad alta competitività e molto difficile in pista anche per via del primo, vero caldo dell’anno. I due sono stati protagonisti di una domenica perfetta e hanno conquistato una preziosa prima vittoria stagionale nella 3 ore di gara, permettendo alla squadra di balzare immediatamente in testa anche grazie al massimo di punti raccolti al traguardo volante dei 100 minuti. Il vento ha spirato decisamente in direzione contraria, invece, per l’altro equipaggio DL Racing al via. Le buone premesse c’erano tutte, ma purtroppo l’inedita formazione con al volante il 20enne Douglas “Dougie” Bolger, il 29enne brianzolo Giacomo Riva e il giovanissimo ennese Alessio Salvaggio non ha potuto prendere il via del primo appuntamento a causa di un’uscita di pista in qualifica. Il Campionato Italiano GT tornerà in pista all’Autodromo di Vallelunga fra tre settimane, quando si aprirà anche la serie Sprint del Tricolore.

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara nel post-Misano: “Come team abbiamo affrontato nella maniera ideale questo primo weekend tricolore. Il lavoro di squadra ai box è stato davvero eccellente e non è mai scontato. In pista Segù ha mostrato il suo valore di Pro e io ho percorso ben 4 stint da Am che non sono affatto facili considerando il caldo che abbiamo trovato. E’ arrivato un risultato importante, una vittoria ben gestita senza commettere errori o cadere nelle insidie. Davvero peccato per l’altro equipaggio, sono certo che in gara sarebbe stato molto competitivo. Purtroppo un errore può capitare, l’hanno pagato molto caro perché sfortunatamente il danno non era riparabile in pista e non si sono potuti schierare al via. Ora avanti con i prossimi impegni, ci ripresenteremo più motivati che mai”.

Luca Segù: “La nostra gara è stata davvero competitiva, Diego è partito con il suo ritmo e io nei miei turni ho spinto senza problemi grazie a una macchina perfetta. Poi lui ha completato il lavoro al traguardo e devo dire che sono molto contento di come insieme abbiamo gestito ogni situazione, devo ringraziare tutta la squadra”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Campionato Italiano GT Sprint 2025: 25/5: Vallelunga; 13/7: Mugello; 28/9: Imola; 26/10 Monza.

Com. Stam. + foto