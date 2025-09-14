DL Racing è campione GT Cup Am nell’Italiano GT endurance

Nel gran finale del Mugello Circuit all’equipaggio Locanto-Segù basta la top-5 per centrare il Tricolore 2025 al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 e regalare al team milanese il terzo Scudetto della sua giovane storia: “Felici dopo un weekend tosto, ora sotto con gli altri fronti”

Mugello Circuit (FI). Sale il contagiri dei trionfi e della felicità in casa DL Racing al Mugello Circuit. Il team milanese si laurea campione 2025 della GT Cup Am nel Campionato Italiano GT Endurance con l’equipaggio formato dal patron e fondatore Diego Locanto e dal 25enne pilota comasco Luca Segù. Ai due compagni di squadra è bastato centrare il quinto posto nelle 3 ore della gara conclusiva della stagione disputata sul circuito toscano nel pomeriggio di domenica (14 settembre) al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport. Un finale emozionante per tutta la compagine lombarda, che, al termine di un fine settimana che sull’impegnativo circuito toscano ha messo a dura prova piloti, staff e mezzi, celebra il terzo Scudetto della sua giovane storia. Il Tricolore 2025 conquistato da Locanto-Segù al termine di un campionato vissuto costantemente ai vertici (due le vittorie in totale, ottenute a Misano e in casa a Monza) va infatti ad aggiungersi ai due allori del 2023, uno sempre nell’Endurance (titolo Piloti e Team bissato) e uno nella serie Sprint, in quel caso colto nella classifica Team.

Al Mugello Circuit è stranamente mancato soltanto il podio, ma oltre all’obiettivo massimo pienamente concretizzato, che naturalmente era il target massimo da non fallire nel weekend, in gara DL Racing ha ottenuto la top-5 anche con la seconda “Lambo” schierata dal team, quella affidata a Douglas Bolger, Giacomo Riva e Alessio Salvaggio. Reduci dalla brillante affermazione di Imola nel precedente round tricolore, stavolta il 20enne britannico-giapponese “Dougie” Bolger, il pilota brianzolo e il rookie ennese hanno concluso in quarta posizione, classificandosi proprio davanti ai compagni di squadra e neo-campioni italiani, ora attesi a ulteriori impegni in pista, visto che il team seguirà un fitto calendario di appuntamenti di fine stagione su vari fronti, tutti di fatto decisivi.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara dopo il titolo conquistato al Mugello: “Sono felice e l’intero team lo è. Ringraziamo tutti i ragazzi, con Segù siamo sempre stati protagonisti di vertice e anche al Mugello in realtà nella classifica di gara dei 100 minuti eravamo comunque terzi. Poi solo un paio di episodi sfortunati ci hanno portato al quinto posto. Del resto è stato un weekend difficile. Lo sapevamo, ma nel quale c’è stata l’aggiunta che nella seconda metà della corsa siamo stati ancora una volta centrati da un’altra vettura, poi penalizzata. A parte questo è stato un weekend nel quale abbiamo portato a casa quello che dovevamo: il campionato. Quello era l’obiettivo, missione compiuta, ora siamo campioni italiani e per la squadra non è la prima volta. Il lavoro però non è certo finito. Ora ci concentriamo su tutti gli altri fronti perché sarà un finale di stagione rovente in tutte le serie che ci vedono impegnati, compreso ovviamente l’altro Tricolore GT, quello Sprint, dove cercheremo delle rivincite prima di tuffarci nelle Finali Mondiali Lamborghini”.

