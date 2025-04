DL Racing, è spettacolo anche a Imola nel Supersport GT

Il team milanese e i suoi alfieri fanno il pieno di podi a suon di sorpassi e duelli nel secondo round disputato nella prestigiosa cornice del Mondiale Endurance. Da esordienti assoluti sul circuito del Santerno, Santi e Mariani, quest’ultimo insieme a un solido Scauzillo, centrano un secondo e un terzo posto, mentre Bortolato conquista i primi punti e una brillante top-5. Prossimo atto a Monza

Imola (BO). E’ una Pasqua-show e da podio per DL Racing a Imola, dove tra sabato e domenica la scuderia milanese ha affrontato il secondo round del Supersport GT 2025 nel prestigioso contesto del Mondiale Endurance (FIA WEC). La squadra diretta da Diego Locanto e al muretto box da Fabrizio Del Monte ha ancora una volta brillato con le tre Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in partnership tecnica con Krypton Motorsport e le “sorprese nell’uovo” sono arrivate anche dai portacolori che su uno dei circuiti più difficili ed esaltanti al mondo erano all’esordio assoluto.

Davvero spettacolare il weekend di Lorenzo Mariani, il giovane driver eugubino che divide la “Lambo” numero 8 con il 18enne casertano Alessio Scauzillo, a sua volta brillante protagonista in entrambe le gare. L’equipaggio non ha avuto la fortuna dalla sua, ma con tenacia e pazienza ha saputo rimontare in entrambe le gare. Dopo una qualifica in top-5, in gara 1 Scauzillo si era immediatamente portato in zona podio, ma non appena effettuata la sosta per cambio pilota una neutralizzazione in full course yellow aveva fatto precipitare Mariani in 15esima posizione, favorendo gli avversari entrati ai box il giro successivo. A quel punto il pilota umbro, già in evidenza in qualifica pur alla prima volta a Imola, ha cercato la rimonta, completandola a suon di sorpassi fino a raggiungere il terzo gradino del podio, poi celebrato insieme al compagno di abitacolo. I due hanno fatto ancora meglio in gara 2. Scattato in prima fila, al via Mariani ha cercato l’attacco al vertice al Tamburello, ma in uscita una toccata con il poleman lo ha spedito in testacoda. Autore di un ottimo controllo e riuscito a rientrare in pista, l’eugubino è poi stato autore di una rimonta-bis che da 19esimo lo ha portato fino al terzo posto. Il capolavoro è stato completato dal team al box e dal subentrato Scauzillo, bravo a uscire secondo dai box e difendere la piazza d’onore fino al traguardo.

Altro scintillante protagonista DL Racing è stato Danny Santi. Anche il 24enne pilota romano centra due podi, naturalmente a “gare invertite” (ha concluso secondo in gara 1 e terzo in gara 2), ma con tutto il sostegno del team ha soprattutto saputo gestire al meglio l’imprevisto occorsogli in qualifica, quando era stato autore di un fuoripista alla variante Villeneuve. Solido in entrambe le corse, anche lui come Mariani all’esordio assoluto a Imola, Santi ha così conquistato due ulteriori podi che danno seguito a quello conquistato in gara 2 al Mugello da “deb” assoluto in GT. Ottime notizie dopo il difficile avvio in terra toscana sono arrivate anche dalla “Lambo” affidata a Cristian Bortolato. Sul circuito del Santerno il veneto classe 1976 ha dapprima concluso sesto in gara 1, conquistando i suoi primi punti stagionali, per poi stupire in gara 2 con una solida prestazione impreziosita da una partenza e un paio di manovre di sorpasso che ne confermano lo “switch” di crescita effettuato proprio durante il fine settimana in terra emiliano-romagnola. E ora per il Supersport GT un po’ di pausa prima di tornare a luglio nel Tempio della Velocità di Monza per il terzo round stagionale.

Il team principal Diego Locanto dichiara nel post-Imola: “In questo campionato il nostro progetto propedeutico continua a far progredire ragazzi che senza dubbio potranno calcare altri palcoscenici già il prossimo anno, come fatto con il campione in carica Salvaggio, che quest’anno affronterà il GT Italiano. A Imola ho visto una netta crescita, quindi avanti così con questo piano di crescita di giovani talenti, magari anche all’esordio assoluto, e anche con il lavoro e il supporto a un vero gentleman driver come Bortolato, in gara 2 autore di una prova di elevato profilo. Il gruppo e quindi la squadra crescono compatti e insieme. Mi è piaciuta la reazione di Santi dopo le qualifiche, sono cose che possono succedere ma ho visto una maturità e una consapevolezza già diverse in questo secondo weekend nel Supersport GT. Così Mariani, davvero bravo a rimontare e che crescerà ancora molto in stagione a mano a mano che avrà sempre più confidenza con la vettura, e Scauzillo: anche su di loro sappiamo di poter contare”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 settembre Vallelunga; TBD (novembre) Misano.

