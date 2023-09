DL Racing fa doppietta con Desideri e Scionti al Mugello

Lamborghini Roma by DL Racing domina il quarto round del SuperSport Series GT con la Huracan ST Evo2 dei due piloti romani vincitori rispettivamente in gara 1 e in gara 2, mentre Scarfò e Marulla conquistano punti preziosi. E Locanto fa di nuovo centro nel Porsche Club GT con la 911 GT3 RS

Scarperia e San Piero (FI), 10 settembre 2023. E’ triplo successo al Mugello per DL Racing, che nell’FX Racing Weekend del 9-10 settembre si aggiudica tutte le gare nelle quali erano impegnati i propri portacolori. In particolare, sotto le insegne di Lamborghini Roma by DL Racing, team nato in partnership fra la concessione della capitale e la scuderia milanese, è doppietta per la Lamborghini Huracan ST Evo2 numero 44 della squadra, che si è imposta nel SuperSport Series GT sia in gara 1 sabato sia in gara 2 domenica, rispettivamente con Matteo Desideri e con Federico Scionti alla guida. Se per il primo si è trattato della vittoria all’esordio nella serie nazionale e con il team, dominando gara 1 dalla pole position, per Scionti il successo nella seconda corsa del fine settimana toscano significa allungare le mani verso il titolo di campione, visto che per il 30enne pilota romano si tratta del settimo trionfo in altrettante gare disputate in stagione, tutte impreziosite dalla pole position. A quello in gara 2 al Mugello, infatti, si aggiungono le doppiette messe a segno a Monza, in casa a Vallelunga e a Misano: “Siamo scattati bene in una partenza comunque ‘calda’ – ha detto Scionti al traguardo –; difesa la leadership, poi ho cercato di amministrare la vettura. Le condizioni erano diverse rispetto a sabato con l’aumento delle temperature. Nel finale fortunatamente è andata bene anche la ripartenza dalla safety car ed è arrivata una nuova vittoria. Per il supporto devo ringraziare anche stavolta tutto il team e tutti coloro che mi seguono, ora l’importante e continuare così”.

Per la squadra, in gara 1 sono arrivati anche i punti preziosi e i piazzamenti di Matteo Marulla, il 21enne driver romano risalito fino alla top-5, e del 20enne rookie varesino Alessio Scarfò, sesto al sabato e poi ottimo protagonista anche in gara 2, dove dopo la miglior qualifica personale della stagione ha concluso quarto assoluto in volata ad appena 3 decimi dal podio. Meno fortunata, invece, la domenica di Marco Santanocita, costretto allo stop in conseguenza di un testacoda mentre era impegnato in una bella rimonta.

Il Mugello ha ospitato anche il quarto round del Porsche Club GT 2023, monomarca particolarmente caro a DL Racing. La scuderia milanese si è confermata sul primo gradino anche sul podio della serie dedicata alle Gran Turismo della Casa di Stoccarda, fra le quali ha svettato il driver siciliano Diego Locanto, che come a Misano si è imposto al volante della Porsche 911 GT3 RS di ultima generazione. Lo stesso Locanto, che come amministratore rappresenta anche il vertice di DL Racing, ha dichiarato al termine delle gare: “Nel Porsche Club GT abbiamo disputato un ottimo weekend e tutti i piloti si sono dati battaglia nelle varie categorie, resta un monomarca molto formativo per i protagonisti. Nel SuperSport Series GT continua il processo di crescita, alla scoperta di giovani talenti e anche con l’interessante debutto di Desideri. Insieme a Lamborghini Roma abbiamo puntato molto su questo campionato nazionale e anche al Mugello la scommessa è stata vinta”.

SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 15-16 luglio Misano; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano

DL Locanto vince nel Porsche Club GT con la 911 GT3 RS Mugello2023

Il box di Lamborghini Roma by DL Racing nel SuperSport Series GT al Mugello