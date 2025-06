DL Racing in trionfo in casa a Monza nell’Italiano GT Endurance

In un tostissimo secondo round del Tricolore, il team milanese allunga in GT Cup Am con le Lamborghini Huracan ST Evo2 grazie alla vittoria di Segù-Locanto, che dopo Misano concedono il bis, e il podio di Bolger-Riva-Salvaggio. A Imola il terzo appuntamento a inizio agosto

Monza. Finisce con una vittoria pesantissima ed entrambi gli equipaggi sul podio il weekend casalingo di DL Racing all’Autodromo Nazionale di Monza. Il team milanese schierava due Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport nel secondo round del Campionato Italiano GT Endurance e al termine di una tostissima 3 ore di gara domenica pomeriggio ha centrato la vittoria di GT Cup Am con l’equipaggio formato da Luca Segù e Diego Locanto. Il 25enne veloce pilota comasco e il piltoa e fondatore di DL Racing avevano già trionfato in apertura di stagione al Misano World Circuit e a Monza hanno replicato l’exploit scattando dalla pole position ottenuta nelle qualifiche di sabato e mostrandosi più forte anche di alcuni imprevisti che hanno costellato la loro performance. Perfetta la “Lambo” preparata dalla squadra, che li ha assecondati in tutto nella rincorsa al vertice in una gara davvero caldissima fuori e dentro l’abitacolo. Il secondo successo consecutivo lancia Segù e Locanto sempre più in vetta al Tricolore GT, che nella per quanto riguarda la serie Endurance tornerà in azione a Imola nel weekend del 3 agosto.

In quell’occasione sono attesi anche i protagonisti dell’altro equipaggio del team lombardo, quello del britannico Douglas Bolger, dell’ennese Alessio Salvaggio e del brianzolo Giacomo Riva, che a Monza cercavano il riscatto dopo lo sfortunato “zero” rimediato nel precedente appuntamento per un’uscita in qualifica. Anche nel Tempio della Velocità, in realtà, la formazione ha dovuto fronteggiare un imprevisto, in questo caso a causa di un contatto causato a inizio gara, ma dopo una lunga sosta ai box il trio di DL Racing ha ripreso la via della pista e al traguardo è riuscito ad agguantare il terzo posto, ritrovando i compagni di squadra vincitori sullo stesso podio.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara dopo il trionfo: “Il team è al settimo cielo per quanto centrato nella tappa di casa e per l’ottima prova di squadra, che ci ha permesso di conquistare punti davvero pesanti a fronte anche di un Balance of Performance oggettivamente non favorevole. Abbiamo anche avuto un problema con il sistema logico e abbiamo dovuto scontare delle penalità per dei pit-stop anticipati, ma nonostante il caldo e una 3 ore massacrante abbiamo sempre lottato per il vertice e mantenuto un ritmo davvero elevato. Come in qualifica. Per me e Segù, autore di una performance eccezionale, è un successo fondamentale che replica quello di Misano, mentre per i nostri giovani è arrivata comunque una rivincita dopo il ritiro del primo round. Peccato per l’imprevisto iniziale che ha condizionato la loro gara, ma il team è riuscito comunque a concludere sul podio e questo è ciò che conta e completa un fine settimana speciale”.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano Adriatico; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Com. Stam. + foto