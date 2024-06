DL Racing lancia la doppia supersfida a Le Mans e Vallelunga

In settimana e nel weekend la scuderia milanese sarà impegnata su due fronti prestigiosi con cinque Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate fra il terzo round del Super Trofeo all’esordio nel contesto e sullo storico circuito della leggendaria 24 Ore francese e la prova inaugurale del Campionato Italiano GT Endurance sull’autodromo romano. Tutte le gare in diretta televisiva e sui relativi canali social

Milano. E’ questa la settimana più emozionante e impegnativa per DL Racing, che lancia la supersfida a Le Mans e sull’Autodromo di Vallelunga nel doppio e contemporaneo impegno che per la scuderia milanese marca due fondamentali esordi nel prosieguo della stagione 2024. Da mercoledì 12 a sabato 15 giugno quello sui 13,6 chilometri del mitico Circuit de la Sarthe, che quest’anno nel contesto della 24 Ore ospita il terzo round del Lamborghini Super Trofeo Europa. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, invece, debutto nel Campionato Italiano GT Endurance 2024, il cui primo round si disputa sul circuito che sorge alle porte di Roma. In totale sono cinque le Huracan ST Evo2 preparate in partnership tecnica con Krypton Motorsport che DL Racing è pronta a schierare nei due prestigiosi appuntamenti.

A Le Mans, sempre sotto gli occhi vigili di Fabrizio Del Monte nel ruolo di team manager, tre equipaggi sono pronti a giocarsi le proprie chance all’esordio sul circuito francese. In classe Pro l’occasione è più ghiotta che mai per i due giovanissimi Riccardo Ianniello, romano classe 2007, e Rodrigo Testa, portoghese di 18 anni, di nuovo insieme a caccia dei primi punti stagionali. In equipaggio singolo, invece, sarà al via un altro talento in erba come l’egiziano classe 2006 Ibrahim Badawy. Dopo la preziosa top-5 conquistata a Spa, torna in pista anche la formazione del bresciano classe 2001 Filippo Lazzaroni (alla prima stagione nel Super Trofeo) e del francese classe 1998 Lucas Valkre, iscritta in classe Pro-Am. A Le Mans già mercoledì si disputano libere (ore 10.30) e qualifiche (17.30), mentre giovedì gara 1 scatta alle 13.15. Sabato gara 2 completa il terzo round stagionale con partenza alle 9.15. Entrambe sulla distanza di 45 minuti, le corse saranno trasmesse in diretta tv su SkySport MotoGP (Sky 208) e in live streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse .

Vallelunga dà il via al Campionato Italiano GT Endurance 2024, nel quale DL Racing torna in GT Cup da campione in carica Team e Piloti di classe Am e in stagione schiera due Huracan ST Evo2. L’equipaggio Pro-Am ritrova proprio uno dei campioni italiani 2023 con la squadra: il giovane pilota della provincia di Latina Alessio Caiola riparte con il sogno di un clamoroso bis, stavolta insieme al veloce pilota comasco classe 2000 Luca Segù, alla seconda annata sulla “Lambo” del team. Tutto “made in Lombardia” è poi l’equipaggio di classe Am e ne fanno parte il brianzolo Giacomo Riva, il driver di Chiavenna Alessandro Mainetti e l’esperto Stefano Gattuso, originario di Desenzano del Garda. Dopo le libere, a Vallelunga il programma del Tricolore GT Endurance prevede le qualifiche sabato a partire dalle 18.35, mentre domenica la gara scatta alle 15.00 sulla distanza di tre ore. Diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport (con orari da definire). Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto: “A Le Mans ci presentiamo con i nostri tre equipaggi di punta, cercheremo di conquistare il massimo dei punti possibile su una pista dal fascino assoluto, ma con poco tempo a disposizione per prendere le misure e mettere a punto la vettura per le due gare. Credo prevarranno l’istinto dei piloti e le capacità di entrare in immediata sintonia con un circuito così lungo. I ragazzi hanno lavorato al simulatore e la speranza è che le prove libere possano svolgersi senza imprevisti e interruzioni. In un esordio del genere si cresce anche come team e gruppo di lavoro, sono esperienze cruciali, ti forniscono un background pazzesco e poter essere a Le Mans nel weekend della 24 Ore è un privilegio. Del resto siamo abituati a lottare e anche a Vallelunga faremo di tutto per iniziare bene la stagione dell’Italiano GT Endurance dopo i titoli tricolori vinti lo scorso anno. Puntiamo in alto con due equipaggi competitivi e ben assortiti, siamo consapevoli delle nostre potenzialità”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 21 aprile Imola; 11 maggio Spa; 15 giugno Le Mans; 28 luglio Nurburgring; 13 ottobre: Barcellona; 15 novembre Jerez de la Frontera. World Finals: 17 novembre Jerez de la Frontera

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza

DL Lazzaroni Valkre action LamboST24

DL Mainetti action cigt2024

DL Badawy action LamboST24