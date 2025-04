DL Racing nel segno del tris nel Lamborghini Super Trofeo 2025

La scuderia milanese si conferma al via fin dal primo round del prossimo weekend a Le Castellet e intraprende la terza stagione nel monomarca europeo con tre inediti equipaggi nell’abitacolo delle Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport. In Francia le prime due gare si disputano sabato 12 aprile alle 16.20 e domenica 13 alle 12.05 in diretta su Sky Sport Max

Milano. Con un roster di piloti del tutto inedito, DL Racing è pronto a lasciare il segno anche nel Lamborghini Super Trofeo Europa 2025, in partenza dalla Francia. Sempre diretta dal vulcanico team principal Diego Locanto e al muretto box dall’esperienza del già F.1 Fabrizio del Monte nel ruolo di team manager, la scuderia milanese si presenta al via della sua terza stagione nel prestigioso monomarca internazionale della Casa del Toro, che scatta nel weekend del 13 aprile a Le Castellet. Sempre in partnership tecnica con Krypton Motorsport, sui quasi 6 km del famoso tracciato transalpino DL Racing schiera fin dai test di giovedì 10 aprile un tris di Lamborghini Huracan ST Evo2 con il chiaro obiettivo di riproporsi fra le squadre protagoniste della serie, che dopo 6 doppi round europei culminerà con le Finali Mondiali 2025 in programma in novembre al Misano World Circuit (l’altra tappa italiana sarà quella casalinga di Monza).

Tutti inediti gli equipaggi che la squadra presenta al via. La entrylist Lamborghini, infatti, sotto le insegne DL Racing comprende i nomi del pilota pugliese Francesco Turzo, alla sua seconda stagione nell’automobilismo e all’esordio assoluto nel Super Trofeo nella categoria LC (Lamborghini Cup), e di tre nuovi driver provenienti da Hong Kong: si tratta di Philip Tang, anche lui in LC, e di Chan Chi Chung e Ka Hing Tse, che insieme formano l’equipaggio iscritto invece in classe AM. A Le Castellet gli alfieri DL sono tutti attesi alla prima “prova del 9” nei test di giovedì, mentre il programma del primo ciak 2025 “made in Lambo” si apre poi venerdì con due turni di prove libere da un’ora alle 9.00 e alle 16.30. Sabato 12 aprile alle 10.50 il via alle qualifiche (Q1 e Q2), mentre gara 1 si disputa a partire dalle 16.20. Domenica gara 2 completa l’azione in pista alle 12.05. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse e in TV su Sky Sport Max (canale 205 di Sky).

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista dell’esordio 2025 nel Super Trofeo: “Torniamo fiduciosi in un panorama internazionale fra i più prestigiosi e ci aspettiamo che la squadra si dimostri competitiva, in particolare nella categoria LC. Senza dubbio abbiamo proiettato un bel ponte verso l’Estremo Oriente e inoltre schieriamo un pilota italiano che, come del resto gli altri, ha ottime potenzialità di crescita nel suo primo anno con la Lamborghini. La prima tappa al Paul Ricard sarà fondamentale per prendere bene le misure, ma durante il corso della stagione intravedo un ampio margine di sviluppo per tutti i nostri nuovi portacolori e sarà questo il primo obiettivo, potendo contare sull’esperienza del nostro staff e sulla qualità che mettiamo sempre a disposizione nel cercare di farli migliorare e crescere secondo quelli che sono poi gli obiettivi comuni. Inoltre gara dopo gara già prevediamo delle ulteriori novità e in ogni caso ci presenteremo in forze a Misano per le Finali Mondiali”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano

Com. Stam. + foto