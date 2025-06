DL Racing punta la gara di casa dell’Italiano GT  endurance a Monza

Il team milanese è pronto per il secondo round del Campionato Italiano e sulle Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport conferma i vincitori GT Cup Am a Misano Segù-Locanto e Bolger-Riva-Salvaggio. Domenica dalle 14.30 la 3 ore live su ACI Sport TV (Sky 228)

Milano. E’ doppia missione per DL Racing nella tappa casalinga del Campionato Italiano GT Endurance 2025, che nel weekend del 22 giugno all’Autodromo Nazionale di Monza disputa il secondo round stagionale. Alla luce dei risultati ottenuti all’esordio al Misano World Circuit, il team milanese si ripresenta al via in GT Cup con le due Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in classe Am in partnership con Krypton Motorsport e in contemporanea punta dritto a un’importante conferma e a una cruciale rivincita. Riaccendono la sfida di vertice Luca Segù e Diego Locanto. Il forte driver comasco classe 2000 e il pilota e fondatore stesso della squadra approdano nel Tempio della Velocità forti del successo conquistato in riva all’Adriatico in apertura di Tricolore e, pur consapevoli delle insidie e delle particolarità della gara casalinga, cercheranno di difendere la leadership di campionato. Fra l’altro proprio Segù e Locanto sono reduci dallo splendido podio condiviso nella tappa del Lamborghini Super Trofeo disputata tre settimane fa proprio a Monza.

E’ quindi chiamato a cancellare lo “zero” rimediato a Misano l’equipaggio formato da Douglas Bolger, Giacomo Riva e Alessio Salvaggio. “Dougie” Bolger, talento di 20 anni con doppia nazionalità britannica e giapponese, il padrone di casa brianzolo e il rookie ennese nel precedente round non hanno neppure potuto prendere parte alla gara per una sfortunata uscita in qualifica e dunque per la giovane formazione portacolori DL Racing Monza è la prova-chiave di questa prima parte dell’Italiano GT Endurance.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara alla vigilia: “Siamo felici di tornare a Monza, appuntamento per noi sempre speciale. Ci arriviamo con grandi aspettative, sia perché siamo in testa al campionato sia perché abbiamo bisogno di mettere alla prova anche l’altro equipaggio, con i nostri giovani chiamati al risultato proprio in questo appuntamento per non perdere tutte le chance in ottica tricolore. In virtù dello sfortunato episodio di Misano non dovranno scontare alcun handicap tempo e quindi ci attendiamo che facciano fruttare questo vantaggio, mentre io e Segù dovremo recuperare. Da verificare i parametri del Balance of Performance tra le varie auto iscritte, che nelle premesse per il momento non ci agevola, quindi mi auguro che chi di dovere possa metterci nelle condizioni di poter almeno essere tutti abbastanza vicini”.

Il programma del secondo atto tricolore inizia venerdì 20 giugno con FP1 ed FP2 rispettivamente alle 10.35 e alle 14.25. Sabato terza prova libera alle 8.30 e qualifiche a partire dalle 16.00. Domenica la tre ore di gara dalle 14.30. Diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Campionato Italiano GT Endurance 2025: 4/5: Misano Adriatico; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

