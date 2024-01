DL Racing rilancia in forze nel Tricolore GT, Badawy il primo nome

Dopo gli Scudetti conquistati lo scorso anno, nel 2024 il team milanese conferma la partecipazione sia all’Endurance sia allo Sprint con un poker di Lamborghini Huracan ST Evo2.

Il giovane rookie egiziano formerà un equipaggio singolo ma a breve saranno svelati tutti i piloti. E riparte la partnership con Krypton Motorsport: “Crediamo nel Campionato Italiano e in un’ ulteriore crescita”

Milano. La scuderia DL Racing rilancia in forze la partecipazione nel Campionato Italiano GT 2024, sia nella serie Endurance sia nella serie Sprint. Dopo i due titoli Team e quello Piloti conquistati in GT Cup AM lo scorso anno, l’obiettivo perseguito dalla squadra milanese diretta da Diego Locanto è quello di mettere a punto fino a quattro Lamborghini Huracan ST Evo2 da schierare nel Tricolore GT Sprint e fino a tre nell’Endurance. Un programma ambizioso che sotto il profilo tecnico potrà di nuovo contare sull’apporto di Krypton Motorsport, la factory bresciana con la quale DL Racing aveva già collaborato nel 2022, mentre al muretto box si consolida il ruolo del team manager romano e già pilota F1 Fabrizio Del Monte. Sul fronte promozionale, fondamentale l’apporto di ACI Sport, che proseguirà a produrre le dirette televisive di tutte le gare degli otto ACI Racing Weekend previsti per la stagione, con partenza il 3-5 maggio da Misano e gran finale a Monza il 27 ottobre.

Per quanto riguarda i piloti, il primo nome è quello di Ibrahim Badawy, già in squadra lo scorso anno e per il 2024 pronto a lanciare la sfida nella GT Cup del Campionato Italiano GT Sprint, al quale aggiungerà alcune partecipazioni nella serie Endurance dopo l’esordio dello scorso anno nella tappa romana all’Autodromo di Vallelunga. Appena 17enne, il giovane rookie di DL Racing è il primo driver egiziano a calcare i palcoscenici dell’Italiano GT, ma, insieme a tante novità e sorprese, a breve saranno svelati tutti i nomi che comporranno i vari equipaggi schierati nel 2024 dalla compagine milanese, con il coinvolgimento di numerosi piloti italiani e stranieri di livello.

Il team principal Locanto dichiara in vista della nuova stagione tricolore: “Abbiamo deciso di rafforzare ancora di più il rapporto con l’Italiano Sprint ed Endurance, serie nelle quali crediamo moltissimo e che abbiamo messo al centro dei programmi DL Racing presenti e futuri. Puntiamo a una crescita parallela comune e a ottenere ulteriori risultati di prestigio, possibilmente migliorando il palmares di titoli tricolori conquistati lo scorso anno. E come inizio siamo felicissimi di ritrovare una guida sportiva come Del Monte e un giovane pilota come Badawy e di tornare a collaborare con Stefano Pezzucchi e Krypton Motorsport. Ci sono le premesse ideali per puntare in alto e al più presto sveleremo tutte le frecce al nostro arco”.

Camp. Italiano GT Sprint 2024: 5 maggio: Misano; 2 giugno: Imola; 25 agosto: Mugello; 6 ottobre Monza.

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza.

