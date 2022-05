DL Racing sale sul podio del Tricolore GT Endurance a Pergusa

La scuderia milanese è seconda all’esordio nella competizione di durata del Campionato Italiano 2022 con il portacolori Locanto, per il quale la tappa siciliana era gara di casa, e i compagni di squadra Pezzucchi e Rodio, alternatisi alla guida della Porsche 911 GT3 Cup di Krypton Motorsport

Enna. Arriva un immediato podio per la scuderia DL Racing all’esordio nel Campionato Italiano GT Endurance sul circuito di Pergusa. In un weekend tecnicamente molto impegnativo e con due dei tre piloti schierati all’esordio assoluto anche sul velocissimo tracciato siciliano del Lago di Proserpina, la compagine milanese ha ottenuto un prezioso secondo posto di classe GT Cup Am. Merito dell’equipaggio al via della tappa tricolore al volante della Porsche 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Latina preparata dal team Krypton Motorsport. Ad alternarsi nell’abitacolo della GT “made in Germany” da quasi 500 cavali il portacolori DL Racing Diego Locanto, driver siciliano ma al debutto sulla pista di casa, Alberto Rodio, pilota romano in arrivo dalle corse Turismo, e Stefano Pezzucchi, l’esperto driver bresciano e team manager proprio del team Krypton. Dopo i test e le prove libere che hanno aperto il weekend della massima serie GT organizzata da ACI Sport, il trio si era qualificato con il secondo tempo di categoria per le due ore di gara, trasmessa domenica in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky). Un risultato ben mantenuto durante la corsa grazie a una condotta e a una strategia attente alla gestione del mezzo, che ha permesso all’equipaggio di concludere al secondo posto al traguardo e conquistare i primi, pesanti punti in classifica.

Diego Locanto dichiara in vista di Pergusa: “Che domenica! Abbiamo fatto secondi nonostante un problema alla pompa della benzina da metà gara in poi. Siamo riusciti a gestire il vantaggio accumulato e per fortuna è bastato per il podio. Un risultato davvero importante per noi in questo avvio di stagione. Il weekend era iniziato in progressione fra i test e le libere. I nostri tempi continuavano a scendere e la squadra ha svolto un ottimo lavoro. Sono venuto a correre nella mia Sicilia con grande piacere, un contesto eccezionale e una pista storica che si presta bene per gare importanti. Sono davvero felice del mio esordio a Pergusa, una bella emozione”.

Campionato Italiano GT: 24 aprile Monza (Sprint); 15 maggio Pergusa (Endurance); 5 giugno Misano (Sprint); 17 luglio Mugello (Endurance); 4 settembre Imola (Sprint); 18 settembre Vallelunga (Endurance); 9 ottobre Monza (Endurance); 23 ottobre Mugello (Sprint).

Com. Stam./foto

Locanto coppa Pergusa cigt2022