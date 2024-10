DL Racing si gioca tutto a Monza nella finale dell’Italiano GT Endurance

Nel weekend del 27 ottobre la scuderia milanese affronta in casa l’ultimo e decisivo round tricolore schierando due Lamborghini Huracan ST Evo2, entrambe in piena lotta per i titoli GT Cup con i capoclassifica Segù-Caiola-Fontana in Pro-Am e con l’equipaggio Riva-Mainetti-Testa che invece insegue in classe Am. Domenica alle 11.25 la gara in diretta su ACI Sport TV (Sky 228) e sul web

Milano, 24 ottobre 2024. E’ in arrivo un weekend con finalissima per la scuderia DL Racing, impegnata dal 25 al 27 ottobre a Monza nell’ultimo e decisivo round del Campionato Italiano GT Endurance. Per il team milanese l’esame conclusivo si disputa dunque in casa, nel Tempio della Velocità, a coronamento di una stagione vissuta costantemente ai vertici tricolori della GT Cup. Non a caso, la squadra diretta da Diego Locanto si presenta al via con entrambe le Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in collaborazione tecnica con Krypton Motorsport in piena lotta per il titolo.

A iniziare dalla classe Pro-Am. Dal vertice della classifica, che occupano fin dall’apertura stagionale disputata a Vallelunga, sono pronti alla sfida finale il già campione italiano 2023 Alessio Caiola, pilota della provincia di Latina e “prodotto” del vivaio della stessa DL Racing, il forte 24enne pilota comasco Luca Segù, dallo scorso anno punta fissa della squadra, e un altro driver di valore come il bellunese Andrea Fontana, aggregatosi all’equipaggio dalla precedente tappa di Imola.

A Monza sarà battaglia aperta anche in classe Am. La formazione in lizza è quella composta dal brianzolo Giacomo Riva, atteso alla prova casalinga, dal 20enne driver di Chiavenna Alessandro Mainetti, che con Riva condivide la seconda posizione nella classifica piloti, e da Rodrigo Testa, il 18enne talento portoghese che li affiancherà proprio nel weekend decisivo.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto dichiara alla vigilia: “Arriviamo alla tappa decisiva in corsa per il titolo con entrambi gli equipaggi e questo è un fattore che deve inorgoglire l’intera squadra. A Monza sono attese numerose vetture al via, quindi anche tanti rivali, il meteo è tuttora un incognita e quindi ci attende un weekend molto complicato. E già lo sarebbe di per sé, trattandosi di una finale dove tutto può sempre succedere. Vedremo, c’è il tempo di osservarne le evoluzioni, in ogni caso le nostre Lamborghini sono state preparate scrupolosamente e ci sentiamo pronti come non mai a dare battaglia. I piloti sono tutti carichi e davvero motivati, il team li supporterà in tutto e per tutto”.

A seguire i tre turni di prove libere in programma fra venerdì e sabato mattina, a Monza il Tricolore GT Endurance disputa le qualifiche GT Cup sabato a partire dalle 16.00, mentre domenica, sulla distanza di 3 ore, la gara prende il via alle 11.25. Diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza

DL Riva e Mainetti con al centro il team principal Locanto podium Vallelunga cigt 2024