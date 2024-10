DL Racing sul podio dell’Italiano GT Sprint guardando all’Endurance

Da Monza a Monza: in attesa del gran finale della serie di durata che si terrà sempre sul circuito brianzolo a fine mese, l’ultimo atto del Campionato Italiano premia il team milanese con il giovane egiziano Badawy terzo in gara 2, mentre la sfortuna non aiuta Mainetti-Segù e Dalokay-Tagliapietra concludono due volte a punti, tutti al volante delle Lamborghini Huracán ST Evo2 della squadra

Milano, 7 ottobre 2024. Nel team DL Racing si guarda già al gran finale del Campionato Italiano GT Endurance, in programma a Monza a fine mese, dopo che sempre sullo storico circuito brianzolo la scuderia milanese ha concluso con un podio e diversi piazzamenti a punti l’ultimo appuntamento dell’omologa serie tricolore Sprint, andata in scena lo scorso weekend. Su quella che a tutti gli effetti è la pista di casa per DL Racing, il team diretto da Diego Locanto si presentava al via con tre Lamborghini Huracán ST Evo2 gestite in partnership tecnica con la bresciana Krypton Motorsport, due iscritte in classe Pro-Am e una a dare battalia in classe Am. Come nel precedente appuntamento del Mugello, dove colse una brillante vittoria, in evidenza ha saputo mettersi Ibrahim Badawy. Aldilà di gara 1, interrotta dopo pochi minuti per la sopraggiunta oscurità (purtroppo il programma del sabato ha subito forti ritardi) e dunque di fatto senza dare possibilità di competere realmente e nella quale il rookie egiziano è stato classificato nono, il 18enne alfiere di DL Racing è stato autore di un bel recupero in gara 2, quando domenica ha concluso al terzo posto e ha potuto celebrare il risultato su uno dei podi più ambiti in assoluto nell’automobilismo.

Sempre in classe Pro-Am era impegnato anche l’equipaggio formato dal 20enne pilota di Chiavenna Alessandro Mainetti e dal forte driver comasco Luca Segù, ma la fortuna non è certo stata dalla loro. Dopo il sesto posto di gara 1, Mainetti è stato infatti costretto al ritiro dopo appena 8 giri dal via di gara 2 a causa di un contatto causato da un doppiato che alla staccata della Parabolica non si era accorto che il giovane pilota lombardo lo stava superando. Sia Segù sia Mainetti sono ora attesi nei rispettivi equipaggi anche nella finale della serie Endurance, quando avranno la possibilità di rifarsi. Passando in classe Am, invece, alla coppia di portacolori formata dal turco Vedat Ali Dalokay e dal padovano Nicola Tagliapietra è mancato soltanto il guizzo decisivo per riuscire a bissare il podio ottenuto al Mugello: a Monza, infatti, l’equipaggio ha concluso sesto l’accorciata gara 1 e quarto in gara 2, marcando comunque punti in entrambe le occasioni e concludendo al settimo posto e in continua progressione la loro prima stagione insieme nel Tricolore.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto dichiara: “Il weekend di Monza è stato molto positivo sotto il profilo della competitività, per vicissitudini varie sono mancati soltanto i risultati. Siamo contenti che in gara 2 Badawy si sia confermato sul podio anche in questo appuntamento finale dello Sprint, mentre è mancato l’exploit di Segù-Mainetti ma non per colpa loro, visto il doppiato che ha colpito Mainetti, che fino a quel momento deteneva il giro più veloce, e l’ha costretto allo stop. Peccato per gara 1, interrotta per il buio dopo pochi giri: lì avevamo l’opportunità di balzare davanti approfittando degli handicap-tempo altrui. Anche in Am avremmo potuto lottare per il podio, purtroppo un testacoda ci ha rallentato ma l’importante è che i progressi attesi nel corso della stagione sono arrivati anche con questo equipaggio. Il weekend è stato molto importante anche in ottica del prossimo impegno, quando torneremo proprio a Monza a giocarci le chance di titolo nella finale in questo caso della serie tricolore Endurance”.

CS

DL Mainetti Segu action Monza cigt2024 sprint

DL Tagliapietra Dalokay action Monza cigt2024 sprint