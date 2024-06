DL Racing trionfa a Vallelunga e si distingue a Le Mans

In un fine settimana su due fronti cruciali, la scuderia milanese centra la doppietta nel Campionato Italiano GT Endurance con le Huracan ST Evo2 affidate a Segù-Caiola in Pro-Am e Gattuso-Mainetti-Riva in Am, mentre nel Lamborghini Super Trofeo arrivano piazzamenti positivi e il primo punto di Badawy all’esordio della squadra nel contesto della 24 Ore e sul leggendario circuito francese

Milano, 16 giugno 2024. DL Racing passa il difficile doppio-esame che nel weekend vedeva impegnata la scuderia milanese in contemporanea a Le Mans per il terzo round del Lamborghini Super Trofeo Europa e sull’Autodromo di Vallelunga per il primo appuntamento 2024 del Campionato Italiano GT Endurance. Proprio sul circuito romano sono arrivate due brillanti affermazioni per le Huracan ST Evo2 schierate al via del Tricolore e preparate in partnership tecnica con Krypton Motorsport. Iscritte entrambe in GT Cup, nella gara di 3 ore le due vetture hanno primeggiato sia in classe Pro-Am (e assoluta GT Cup) sia in Am, mostrando anche piena affidabilità. Nella prima, pole position e vittoria per l’inedito equipaggio formato dal giovane pilota della provincia di Latina Alessio Caiola e per il veloce pilota comasco classe 2000 Luca Segù, che hanno inaugurato con l’en plein una stagione dalle premesse importanti. In classe Am, invece, sul primo gradino del podio a celebrato il successo la formazione “made in Lombardia” composta dal brianzolo Giacomo Riva, dal giovane driver di Chiavenna Alessandro Mainetti e dall’esperto Stefano Gattuso, originario di Desenzano del Garda. Una prova vincente e davvero solida per piloti e squadra, che per quanto riguarda l’Italiano GT Endurance danno ora appuntamento a metà luglio al Mugello Circuit, dove è atteso il secondo round stagionale.

Ricca di spunti e di esperienze è stata anche la partecipazione di DL Racing nel Lamborghini Super Trofeo Europa a Le Mans nell’ambito della 24 Ore. Una prestigiosa cornice che la squadra ha vissuto per la prima volta. All’esordio sul leggendario tracciato della Sarthe sono arrivati due piazzamenti positivi, entrambi in rimonta, in gara 1: il 18enne pilota egiziano Ibrahim Badawy, già vicecampione 2023 in Am, ha conquistato il suo primo punto fra i Pro grazie a una brillante decima piazza, mentre l’equipaggio Pro-Am formato dal bresciano classe 2001 Filippo Lazzaroni (alla prima stagione nel Super Trofeo) e dal francese classe 1998 Lucas Valkre è risalita fino al settimo posto, mostrando una notevole progressione nel corso dei vari turni. Meno fortunata la presenza dei due giovanissimi Riccardo Ianniello, romano classe 2007, e Rodrigo Testa, portoghese di 18 anni, costretti al ritiro appena dopo il via a causa di un contatto. Nel programma del Super Trofeo, gara 2 è stata poi cancellata per motivi legati alla sicurezza in relazione agli pneumatici.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto: “A Le Mans peccato davvero per la cancellazione di gara 2, ma torniamo da un’esperienza prestigiosa e formativa in un contesto unico. Eravamo tutti all’esordio sui 13 e passa chilometri del circuito francese, quindi nulla era scontato, anche guardando alla giovanissima età dei nostri ragazzi. Devo fare un plauso a Badawy, che in gara 1 ha centrato la zona punti e per gara 2 si era qualificato molto bene. Così come Valkre in Pro-Am, che sarebbe partito terzo insieme a Lazzaroni. Ci restano le due ottime rimonte compiute e siamo certi che Ianniello-Testa sapranno rifarsi al Nurburgring. Poi c’è grande soddisfazione anche per quanto fatto a Vallelunga. Sono arrivate due vittorie importanti frutto di un eccezionale lavoro di squadra, oltre che della bravura dei nostri piloti. Con loro, con gli ingegneri e con i meccanici si è lavorato al meglio e iniziare con una doppietta la stagione dell’Endurance nazionale è un ottimo segnale. Siamo davvero contenti e già pronti ai prossimi impegni, abbiamo dimostrato di poter far bene anche in un weekend ‘doppio’ di così alto profilo”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 21 aprile Imola; 11 maggio Spa; 15 giugno Le Mans; 28 luglio Nurburgring; 13 ottobre: Barcellona; 15 novembre Jerez de la Frontera. World Finals: 17 novembre Jerez de la Frontera

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza

