DL Racing vince ancora nell’Italiano GT Endurance al Mugello

Dopo i successi a Vallelunga in GT Cup, la scuderia milanese è più forte delle penalità e si ripete nel secondo, caldissimo round tricolore, dove centra la doppietta con le Lamborghini Huracan ST Evo2 affidate a Testa-Di Fabio-Badawy, al primo successo stagionale, e Segù-Fontana-Caiola, mentre in classe Am prezioso terzo posto sul podio per Riva-Mainetti-Gattuso. L’8 settembre terzo atto a Imola

Milano. Il team DL Racing è più forte del caldo rovente e delle penalità e in GT Cup al Mugello Circuit centra una splendida doppietta nel secondo round del Campionato Italiano GT Endurance, che conferma la squadra milanese ai vertici dopo i successi dell’esordio a Vallelunga. E il weekend della tappa sull’esaltante e impegnativo circuito toscano regala aggiunge anche un prezioso terzo posto sul podio in classe Am.

Al volante delle Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in partnership tecnica con Krypton Motorsport, domenica la vittoria è degli alfieri Rodrigo Testa (18enne talento portoghese), Diego Di Fabio (21enne pesarese per la prima volta nei colori DL Racing) e Ibrahim Badawy, il 18enne egizioano già messosi in luce con il team diretto da Diego Locanto e Fabrizio Del Monte al muretto box e che ora insieme ai compagni di equipaggio celebra il primo centro nel Tricolore GT.

Il trio di DL Racing ha lottato nelle primissime posizioni per tutte le 3 ore di gara e sul traguardo ha preceduto i compagni di squadra Luca Segù (24enne comasco), Alessio Caiola (il driver di Latina già campione 2023) e Andrea Fontana, il veloce pilota bellunese già impegnato con la squadra nella serie Sprint e impiegato nell’occasione anche nell’Endurance a supporto di Segù e Caiola: i due avevano trionfato a Vallelunga e con il secondo posto del Mugello, nonostante i 30 secondi di handicap-tempo da scontare proprio per aver vinto il precedente appuntamento, si confermano primi in classifica generale della categoria.

Lo stesso handicap e per lo stesso motivo doveva scontare in classe Am il trio “made in Lombardia” formato dal brianzolo Giacomo Riva, dal driver di Chiavenna Alessandro Mainetti e dal pilota di Desenzano del Garda Stefano Gattuso. L’equipaggio ha strenuamente lottato per il podio e, pur scontando un’altra penalità per un’erroneo conteggio ai box, rimane in corsa per il titolo grazie al terzo posto finale ottenuto a coronamento di una solida rimonta.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto: “E’ stato un weekend rovente e molto intenso. Peccato soltanto per la svista di squadra che ci è costata ulteriori due penalità importanti, ma per fortuna in Pro-Am abbiamo rimontato e completato la doppietta, che era il massimo risultato possibile, e in classe Am abbiamo perso una posizione ma abbiamo comunque centrato un podio fondamentale. Per la rincorsa ai titoli è tutto da giocare, siamo a metà stagione, continueremo a spingere per portare a casa il risultato. Finora tra Vallelunga e Mugello abbiamo ottenuto 3 vittorie sulle 4 disponibili nelle categorie, significa che abbiamo un’ottima squadra e piloti veloci, però i campionati si vincono alla fine e dobbiamo lottare. Tutti in squadra stiamo facendo il massimo, anche i meccanici sono stati eccezionali con 15 pitstop all’attivo al Mugello e nemmeno il minimo errore”.

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza

DL Di Fabio Badawy Testa action Mugello cigt2024

DL Riva Mainetti Gattuso action Mugello cigt2024