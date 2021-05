“Il Governo intervenga tempestivamente sbloccando la nuova tranche da 40 miliardi di euro di aiuti a imprese e lavoratori prevista nel Dl Sostegni bis.

È fondamentale erogare in tempi rapidi i contributi a fondo perduto, necessari a salvaguardare i posti di lavoro e a far ripartire le attività in vista della stagione estiva. Gli indicatori relativi alle prospettive occupazionali non appaiono rassicuranti, soprattutto alla luce dell’imminente sblocco dei licenziamenti, pertanto urgono misure incisive a partire da una riforma del welfare e delle politiche attive fondata sulla valorizzazione delle nuove competenze e sulla formazione. In tal senso, appare indispensabile approvare un pacchetto di provvedimenti incentrato sulla defiscalizzazione del costo del lavoro, sulla decontribuzione per le assunzioni e sul potenziamento del contratto di espansione, uno strumento che promuove un percorso di esodo anticipato dal mondo del lavoro su base volontaria, volto a favorire il turnover e l’impiego dei giovani.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle misure necessarie per rilanciare l’occupazione in vista del via libera al Dl Sostegni Bis.

Com. Stam.