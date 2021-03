Roma – “Ho presentato una interpellanza urgente indirizzata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per evidenziare un problema che riguarda il personale scolastico e universitario docente e non docente che svolge la propria attività lavorativa in una regione diversa da quella di residenza.

Questi lavoratori fuori sede, infatti, non possono accedere al vaccino anti-Covid19, in quanto il piano vaccinale è regionale ed ogni regione stabilisce tempistiche e modalità diverse per la somministrazione delle dosi stesse.

L’obiettivo è quello di tutelare queste categorie particolarmente esposte al contagio che, allo stato attuale, non hanno diritto ad accedere al vaccino a prescindere da dove risiedono e dove lavorano.

Le Regioni hanno già fatto presente al Governo che bisogna risolvere urgentemente la questione e chiedono che sia garantita l’immunizzazione a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla Regione in cui prestano servizio.

Siamo di fronte a una problematica che riguarda la corretta applicazione del Piano strategico per la vaccinazione nel nostro Paese che non è più rinviabile.

E’ necessario un accordo tra le Regioni affinché sia il personale scolastico sia quello universitario possano essere vaccinati indipendentemente dalla residenza o dal luogo in cui prestano servizio, nel rispetto dei valori e dei principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, stabiliti dalla nostra Carta Costituzionale”, così in una nota la deputata catanese, on. Maria Laura Paxia (Misto – L’alternativa c’è).

