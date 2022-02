“Doing business with us!” ad UniPa l’evento di networking professionale per gli studenti dei CdLM in International Relations

Domani, venerdì 25 febbraio, dalle 9.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà “Doing business with us!“,

iniziativa rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in International Relations – curriculum International trade (LM 52) e in International Relations, Politics & Trade (LM 52 telematica) del DEMS-Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, coordinati dal prof. Salvatore Casabona.

I CdLM in International Relations sono stati recentemente selezionati come “best practice” dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana e da Invitalia e presentati al Padiglione Italia di Expo Dubai in occasione dell’educational lab “Learning in Sicily: competence for a global competitiveness” organizzato nell’ambito della settimana tematica “Knowledge & Learning” dedicata alla conoscenza e al sapere.

«”Doing business with us!” si propone di favorire l’incontro informale tra gli studenti e le realtà imprenditoriali e professionali interessate a profili formati nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese e della promozione dell’export – spiega il coordinatore, prof. Salvatore Casabona – Agli indirizzi di saluto, seguiranno le presentazioni dei company profile degli operatori coinvolti, con indicazione delle eventuali professionalità ricercate. Seguirà poi un light lunch che costituirà un momento di incontro e networking in cui gli studenti avranno la possibilità di avvicinare le imprese e i professionisti, conoscere meglio e farsi conoscere. La proposta formativa dei corsi in International Relations – conclude – rappresenta un modello ormai riconosciuto in Italia e all’estero di efficace collaborazione tra il mondo della formazione e gli operatori economici interessati ai processi di internazionalizzazione».

«Favorire l’incontro diretto tra imprese e studenti – afferma Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – è per noi un obiettivo primario. Il futuro delle nostre imprese passa dalla formazione dei nostri giovani. Proprio in quest’ottica, Sicindustria-Enterprise Europe Network già da anni collabora con l’Università di Palermo e, in particolare, con il corso di laurea in International Relations, Politics & Trade e siamo pronti a mettere tutto il know how delle nostre imprese a disposizione dei giovani».

«Crediamo fortemente nel progetto di inserimento nelle aziende dei giovani formati professionalmente nel campo dell’internazionalizzazione – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo che ha patrocinato l’iniziativa -, perché solo mettendo assieme i giovani migliori e le nostre aziende più qualificate potremo rendere migliori le prospettive di sviluppo dell’imprenditoria siciliana. Le statistiche confermano che negli ultimi anni la popolazione giovanile in Sicilia è fortemente diminuita, abbiamo formato giovani che poi non siamo stati in grado di trattenere».

Questa, quindi, è una sfida più che mai attuale perché, anche a causa del Covid, molti giovani hanno scelto di restare in Sicilia e di investire sull’economia della nostra terra: a loro le nostre aziende, specie quelle che hanno prodotti appetibili in tutto il mondo, devono garantire opportunità di lavoro qualificanti per proiettare le aziende stesse verso i mercati internazionali. Insieme possono essere raggiunti grandi traguardi”.

La partecipazione in presenza è riservata agli invitati. È possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma Teams al link: tiny.unipa.it/Gvdoo

Com. Stam.