Dole Italia corre per la prima volta alla 30ª Maratona di Palermo Energia naturale lungo i percorsi della città d’arte

La Maratona di Palermo, la corsa su strada più partecipata del Sud Italia, in programma il 16 novembre, accoglie per la prima volta Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, che debutta come Sponsor Ufficiale della 30ª edizione.

Con il claim della manifestazione, “PER …CORRERE L’ARTE”, Dole porterà lungo i ristori delle due distanze – 42 e 21 km – tutta la freschezza e l’energia naturale delle sue Banane, lo snack perfetto per sostenere i runner passo dopo passo, trasformando ogni chilometro in un piccolo gesto di gusto e vitalità.

“Per noi è un grande onore partecipare alla Maratona di Palermo, che non è solo una gara, ma un invito a scoprire la città e le meraviglie dell’isola, un’occasione unica per vivere lo sport come esperienza culturale.” afferma Cristina Bambini, Responsabile Marketing Dole Italia. “Ogni runner sarà protagonista della sua maratona, e noi saremo al suo fianco con la nostra frutta fresca, il carburante più naturale che ci sia.”

Con questa sponsorizzazione, Dole Italia ribadisce il suo forte impegno per lo sport e il benessere, sostenendo eventi su tutto il territorio italiano.

Com. Stam. + foto

Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company Inc., uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresche di alta qualità. La storia di Dole inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del Novecento con James Drummond Dole che, sulla promessa “Qualità, qualità e ancora qualità”, fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione degli ananas. Da allora quotidianamente Dole rinnova ai propri consumatori quella promessa, che le ha permesso di divenire leader di settore su molti mercati e partner di riferimento nell’educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare www.dole.it, FB @DoleItalia, IG @dole_ita, LinkedIn @Dole Italia.

Com. Stam. + foto