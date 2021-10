Fedele alla mission “mens sana in corpore sano” alla gara di triathlon più attesa della Puglia –Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, per il terzo anno consecutivo sarà presente all’Egnazia Tri, l’attesissima gara di triathlon, in scena sabato 16 e domenica 17 ottobre, nel magico e incantevole luogo di Borgo Egnazia, in Puglia.

Sostenendo l’adozione di uno stile di vita sano, composto da corretta alimentazione e regolare attività fisica, l’Azienda sarà pronta a supportare tutti i triatleti impegnati nella competizione, rifocillandoli con l’energia, la bontà e le straordinarie proprietà nutritive delle iconiche banane Dole Premium.

Snack perfetto per gli sportivi, da consumare prima, durante o post allenamento, la banana infatti apporta il giusto contributo calorico senza appesantire, idrata e reintegra liquidi e sali minerali persi durante il movimento, con dolcezza e tanto gusto per il palato.

“Siamo orgogliosi di essere presenti, per il terzo anno consecutivo, all’Egnazia Tri, la gara più attesa di triathlon che quest’anno decreterà i Campioni Regionali. Per Dole essere in prima fila in eventi come questo significa sostenere l’importanza dei valori legati alla pratica sportiva, quali il rispetto, la sana competizione e la disciplina, strumenti trasferibili poi ad altri contesti di vita. E poi significa promuovere l’importanza del seguire una dieta varia ed equilibrata, ricca di frutta e verdura fresche, che assieme al giusto movimento assicura il conseguimento del benessere psico-fisico di ognuno.” commenta Cristina BambiniResponsabile Marketing Dole Italia

