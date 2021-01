Con il 2021 prende avvio la sponsorizzazione da parte di Dole Italia del DDS Triathlon Team-7MP Squad, il nuovo team della scena italiana del triplice sport nato dall’incontro tra DDS Triathlon, con al suo attivo 7 titoli italiani individuali e 8 titoli di campione d’Italia a squadra e più di 20 atleti in maglia azzurra, e 7MP Squad, il centro di eccellenza per la formazione e l’high performance di atleti elite di triathlon e di discipline di endurance. Dole, azienda premium nella produzione e distribuzione di frutta e verdura fresche di alta qualità, è da sempre portavoce di uno stile di vita sano.

E lo sport, combinato a un’alimentazione varia ed equilibrata dà vita ad uno stretto binomio che, oltre a mantenere il corpo attivo, libera e rafforza la mente. “L’aspetto nutrizionale è un fattore fondamentale nello svolgimento dell’attività fisica e, dunque, ancor di più in una disciplina atletica molto complessa qual è il triathlon, giacché è anche attraverso una adeguata alimentazione che è possibile migliorare il tono muscolare e la performance, aiutare i recuperi e allontanare gli infortuni. “commentaCristina Bambini – Responsabile Marketing Dole Italia – aggiungendo “Dopo Borgo Egnazia TRI e Borgo Egnazia SPRINT supportate lo scorso anno, siamo molto orgogliosi di continuare ad essere al fianco di questo sport olimpico sostenendo gli atleti del DDS Triathlon Team-7MP Squad, augurandoci di guidarli verso un percorso sportivo sempre più ricco di soddisfazioni.”

La frutta fresca è uno snack buono, leggero e nutriente, in grado di fornire la giusta energia ogni qual volta si ha bisogno di una ricarica. E la banana, uno dei frutti più comuni e consumati e da sempre privilegiato dagli sportivi, è un prezioso alleato dell’attività fisica in quanto – come mostrato dallo studio condotto dal Dole Nutrition Institute e dell’Appalachian State University e pubblicato sul Journal of Proteome Research – grazie alla sua ricchezza di proprietà nutritive e di sostanze anti-ossidanti e fenoli è perfetto sia come alimento pre-gara, sia come integratore durante il percorso, sia come ristoratore rigenerante dopo la competizione.

“Essere affiancati da un’azienda come Dole Italia ci soddisfa e ci inorgoglisce per diverse ragioni – Luca Sacchi Presidente del DDS Triathlon -7MP Squad -, prime tra tutti l’importanza del marchio e il messaggio che l’azienda veicola. Inoltre, da questa partnership deriva per noi un fortissimo stimolo professionale, fondamentale per una realtà sportiva come la nostra.”

“Da sempre vediamo la pratica del triathlon quale strumento per raggiungere il benessere psico-fisico, al di là di quelli che possono essere vittorie e risultati importanti degli atleti, a cui ovviamente miriamo visto che siamo una squadra agonistica – dichiara Fabio Vedana, amministratore delegato del DDS Triathlon Team-7MP Squad –. Siamo quindi contenti e orgogliosi della partnership con Dole Italia, che fa proprio del benessere attraverso un’alimentazione sana il suo core.”

La sponsorizzazione prevede la visibilità di Dole Italia sull’abbigliamento da gara, allenamento e tempo libero del Team e all’interno delle principali competizioni annuali di Triathlon del circuito italiano e sarà coadiuvata da specifiche attività di comunicazione sui canali social dell’azienda e degli atleti ambassador.

Com. Stam.