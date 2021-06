Le telecamere di “Bella Sicilia” saranno in azione domani sabato 5 Giugno nell’affascinante paese di Savoca. Si tratta di un servizio televisivo promozionale previsto per i Comuni aderenti al Circuito Turistico Regionale Bella Sicilia.

Il format sarà poi trasmesso dalle reti televisive regionali del gruppo Comunicare24 e successivamente pubblicato sui maggiori social network di “Bella Sicilia” e sui vari motori mediatici collegati, i quali contano circa un milione di followers collegati giornalmente da tutto il Mondo.

Il Sindaco Massimo Stracuzzi da giorni è in stretto contatto con Michele Isgrò coordinatore regionale nel Circuito Bella Sicilia, per definire il programma delle riprese che si preannunciano ricche ed articolate.

Savoca è anche chiamato il “paese dalle sette facce”, nome attribuito da Sciascia, per lui infatti tutte le volte che si gira lo sguardo il paesaggio offre sempre una diversa veduta. Il paese è ricco di tesori architettonici, artistici e paesaggistici ed enogastronomici. Qui la natura è ancora ben conservata ed è piacevole una passeggiata per scoprire tra i caratteristici vicoli anche la genuinità della gente con le loro usanze e tradizioni. Nel paese circolano poche macchine e regna una invidiabile tranquillità motivo in più per godere a pieno le tante attrazioni, ben 17 Chiese, Palazzi e un Castello. Il Municipio, il Palazzo Archimandritale, la Chiesa di San Michele, la Chiesa di San Nicolò e la Chiesa Madre, il Monte Calvario, il Convento dei Cappuccini in cui sono custodite 37 mummie.

Nel 1971 Savoca è diventata celebre in tutto il Mondo in quanto set del film “Il Padrino” insieme a Forza D’Agrò ed altri paesi del messinese. In particolare a Savoca è stata girata la scena al Bar Vitelli dove Michael Corleone entra per bere qualcosa, quindi la conoscenza con il papà di Apollonia e il banchetto. Le scene del matrimonio tra Michael ed Apollonia furono girate invece nella chiesa di S.Nicolò. Stessa scena per altre edizioni del famoso film furono girate nella Cattedrale della Santissima Annunziata di Forza D’Agrò.

Savoca è facilmente raggiungibile attraverso l’autostrada A18: per chi arriva da Messina si esce a Roccalumera e si prosegue verso Furci Siculo e S. Teresa di Riva dove si trova il bivio che indica il paese; chi arriva da Catania invece può uscire a Taormina Nord e proseguire per S. Teresa di Riva.

Tanti i piatti tipici che si cucinano a Savoca come “U piscistoccu a’ ghiotta”, “a carni i’ crastu ‘nfurnata” , “U Pani cunzatu” o “A Granita ca’ zzuccarata” e “i cannulicchi”.

Sabato quindi la troupe di Bella Sicilia avrà l’imbarazzo della scelta per raccontare questa perla di Sicilia autentica. Saranno presenti Michele Isgrò coordinatore regionale di Bella Sicilia, Daniele Araca Direttore responsabile del Gruppo Comunicare 24 e Adriano Monachino apprezzato videomaker molto noto sui social per i tanti video che fanno emozionare, apprezzare e amare la bellissima terra di Sicilia. Info mail circuitobellasicilia@gmail.com

