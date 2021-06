143 gli scafi iscritti nelle Classi ORC, IRC e X2 che domani alle 12 prenderanno il via per la regata offshore di 241 miglia.

La navigazione, quest’anno per la prima volta, troverà, prima della Giraglia, due boe: una a Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia, e l’altra a Chretienne davanti alla Rade d’Agay, che si trova a circa 15 miglia dal Golfo di Saint-Tropez.

Da lì le barche avranno un lungo bordo verso l’isolotto della Giraglia da girare in senso antiorario per poi puntare verso nord. L’arrivo è previsto, come da tradizione, a Genova nella sede del Porticciolo Duca degli Abruzzi, casa dello Yacht Club Italiano, organizzatore di questa regata che è ormai tra mito e leggenda.

Intanto fervono i preparativi sulle banchine del Porto Antico e nel race village dello Yacht Club Sanremo con migliaia di velisti coinvolti che hanno ordinatamente popolato gli splendidi spazi allestiti da Rolex per l’accoglienza dei regatanti. 33 nazioni rappresentate da equipaggi di super professionisti, a quelli di amici e appassionati fino ai veterani della Giraglia. Oltre ai preparativi per mettere in assetto leggero le barche, la domanda che tutti si pongono è il quesito meteo: che Giraglia sarà? In molti si aspettano venti leggeri da Levante in partenza e per la prima parte della giornata, in rotazione a Ponente verso sera e delle condizioni comunque leggere per la prima parte della regata. Con l’arrivo in Corsica dovrebbe poi entrare un SW moderato che potrebbe poi spingere velocemente i più piccoli verso Genova. Una Rolex Giraglia veloce, non velocissima, ma sicuramente con più vento delle due regate di avvicinamento. Tra i più accreditati per la vittoria in tempo reale, i grandi 100 piedi come Arca SGR di Furio Benussi, il Wally 100 Magic Carpet Cubed di Lindsay Owen Jones e Leopard 3, il Farr di 33 metri skipperato dal fuoriclasse australiano Mitch Booth. Questi grandi maxi, sicuramente tra i primi all’arrivo a Genova, potrebbero avere delle sorprese dai veloci e leggeri TP52, sempre a loro agio nelle ariette e con un ottimo rating, come ad esempio il russo Freccia Rossa di Vadim Yakimenko o @robas 2 del francese Gerard Logel. In ogni caso, al momento sono solo supposizioni, e sarà poi il colpo di cannone a mezzogiorno di domani a dare il via alle certezze di una regata dal grande fascino come la Rolex Giraglia, dal 1953 il più antico trofeo velico del Mediterraneo.

Questo pomeriggio alle 17 si è tenuta la cerimonia della premiazione delle regate di avvicinamento cui è seguito un aperitivo diffuso sulle imbarcazioni partecipanti, non potendo organizzare il celebre crew party, per tutti è stato previsto un aperitivo che è stato portato direttamente a bordo di tutte le imbarcazioni iscritte.



Prosegue la diretta TV, con la Rolex Giraglia che, per la prima volta, è sulle scene televisive con collegamenti giornalieri dal mare e da terra. Anche la regata offshore sarà trasmessa in diretta televisiva su Primocanale -Canale 10 digitale terrestre – e sul canale YouTube dello Yacht Club Italiano.

La Rolex Giraglia 2021 è live tutti i giorni fino al 19 giugno alle 08:00, alle 13:00 e alle 18:00.



Qui il link per il tracking online.



Il programma

Mercoledì 16 giugno

H 12:00 Start Rolex Giraglia / Rolex Giraglia X2;

Sabato 19 giugno

H 12:00 Cerimonia della premiazione della Rolex Giraglia presso lo Yacht Club Italiano a Genova.



Protocollo sicurezza COVID

Per l’edizione 2021 è obbligatoria la registrazione via mail e il download di un pass, inviato a tutti i partecipanti iscritti, requisito indispensabile per accedere alle aree riservate alla manifestazione, Race Village di Sanremo e Genova, Yacht Club Sanremo e Yacht Club Italiano a Genova. Tutte le informazioni sono disponibili in questa sezione del sito rolexgiraglia.com.

Organizzazione

La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération Francaise de Voile e in collaborazione con:

Société Nautique de Saint Tropez

Yacht Club Sanremo

Yacht Club de France

Union Nationale pour la Course au Large

The International Maxi Association

Città di Sanremo

E con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria

Sempre attivo il sostegno dell’IMA, l’International Maxi Association, che ha inserito la Rolex Giraglia all’interno dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2020-2021 e che ha previsto un premio speciale per il best placed IMA member tra i maxi.



LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 243 mn. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con il primo annullamento dopo una storia lunga 67 anni. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo, della Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è Title Partner della Rolex Giraglia dal 1998.



SLAM sponsor tecnico della Rolex Giraglia 2021

Slam, si conferma sponsor tecnico dell’edizione 2021, è in arrivo una limited edition dedicata a questo prestigioso evento: t-shirt con stampa ”barche in regata”, maglia tecnica, giacche da vela, cappellini, borse con il marchio ufficiale della Rolex Giraglia. La limited edition sarà acquistabile on-line e nei flagship-store Slam a Genova, Sanremo, e presso la sede dello Yacht Club Italiano.

Com. Stam.