Tokyo (JPG) – Domani all’Asaka Shooting Range andrà in scena l’ultima gara di Tiro a Volo di questa Olimpiade. In pedana sedici coppie miste che affronteranno tre serie di qualificazione, 75 piattelli per ogni tiratore, . Al termine le migliori due si sfideranno in uno scontro diretto per l’oro e l’argento, la terza e la quarta duelleranno per il bronzo.

Per l’Italia il Direttore Tecnico Albano Pera ha deciso di schierare Jessica Rossi e Mauro De Filippis, già d’oro insieme quest’anno nell’ultima Prova di Coppa del Mondo prima della partenza per i Giochi (ad Osijek in Croazia).

Il programma li vedrà impegnati alle 02.00, alle 03.10 ed alle 04.20 italiane. Dalle 06.30 si parlerà di medaglie nel medal matches.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro DE FILIPPIS (ITA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista: Aldo Bionda

PROGRAMMA GARE

Sabato 31 luglio dalle ore 02.00 alle ore 05.05 – Qualificazione Trap Mixed Team

dalle ore 06.30 alle ore 07.30 – Finali Mixed Team

Luogo delle gare: Asaka Shooting Range

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Tokyo è di + 7 ore. (Es. Quando a Tokyo saranno le 15.00, a Roma saranno le 08.00)

Com. Stam.